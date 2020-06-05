Эксперт оценил эффективность лечения пациентов с COVID-19 в барокамерах

"Если человеку стало плохо во время процедуры, его сразу вытащить нельзя, потому что кровь закипит, как у водолаза: если его быстро поднять с глубины, у него закипает кровь, и он умирает от перепада давления. Так и здесь", - подчеркнул Карабиненко.