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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:48
https://ria.ru/20200605/1572513961.html
Эксперт оценил эффективность лечения пациентов с COVID-19 в барокамерах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513849_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_eff15eb3f517775507ad8721048315be.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил эффективность лечения пациентов с COVID-19 в барокамерах

12:48 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач выставляет настройки на барокамере
Врач выставляет настройки на барокамере
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач выставляет настройки на барокамере. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лечение пациентов с COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации помогает насыщать кровь кислородом, но улучшение дает кратковременное, заявил заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Ранее сообщалось, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), 25 пациентам уже проведено белее 100 баросеансов.
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"Гипербарическая оксигенация организма известна очень давно. Это хороший метод... Кровь и ткани насыщаются кислородом больше, чем обычно, безусловно, но это кратковременное улучшение", - рассказал Карабиненко РИА Новости.
Он пояснил, что процедура занимает 30-40 минут, человеку становится лучше, но через сутки ему уже нужно повторять процедуру. "Человек не может находиться в барокамере постоянно, поэтому это временная поддержка организма", - уточнил Карабиненко.
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По его словам, процедуру нельзя проводить пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может возникнуть много проблем из-за высокого давления.
"Если человеку стало плохо во время процедуры, его сразу вытащить нельзя, потому что кровь закипит, как у водолаза: если его быстро поднять с глубины, у него закипает кровь, и он умирает от перепада давления. Так и здесь", - подчеркнул Карабиненко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлександр КарабиненкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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