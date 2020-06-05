В ФРГ назвали меры США против "Северного потока — 2" экономической войной

БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Берлин должен ответить санкциями на новые действия Берлин должен ответить санкциями на новые действия США против "Северного потока — 2", заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.

"Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное", - заявил депутат, добавив, что Берлину "нужно обдумать встречные меры... вплоть до встречных санкций" в связи с действиями Вашингтона, так как "это просто неприемлемо, чтобы одна нация предписывала другой нации, как строить двухсторонние экономические проекты".

Он добавил, что оппозиционная фракция "Альтернативы" на протяжении месяцев призывает правительство ФРГ "активно противостоять этой политике США", однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она будет обсуждать двухсторонние вопросы с американскими партнерами. Эти "разговоры ни к чему не ведут", считает депутат. Комментируя решение канцлера не ехать в Вашингтон на саммит "большой семерки", депутат заявил, что "если фрау Меркель теперь не хочет разговаривать с (президентом США Дональдом) Трампом, то это только подчеркивает твердолобость немецкой политики и тот факт, что Германия не проводит разумной внешней политики".

"Когда я анализирую энергетическую политику правительства Германии, то мне недостает в ней важных элементов, а именно, внешнеполитических. Мы должны посмотреть, как действуют другие государства, они действуют, исходя из собственных геополитических интересов. Германия пренебрегает этим, что приводит к такому развитию", - сказал Котре.

Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.