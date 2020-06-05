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2020-06-05T12:34
https://ria.ru/20200605/1572512921.html
В ФРГ назвали меры США против "Северного потока — 2" экономической войной
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РИА Новости

В ФРГ назвали меры США против "Северного потока — 2" экономической войной

12:34 05.06.2020
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© Фото : официальный сайт Штеффена КотреОфициальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Берлин должен ответить санкциями на новые действия США против "Северного потока — 2", заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.
"Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное", - заявил депутат, добавив, что Берлину "нужно обдумать встречные меры... вплоть до встречных санкций" в связи с действиями Вашингтона, так как "это просто неприемлемо, чтобы одна нация предписывала другой нации, как строить двухсторонние экономические проекты".
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Он добавил, что оппозиционная фракция "Альтернативы" на протяжении месяцев призывает правительство ФРГ "активно противостоять этой политике США", однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она будет обсуждать двухсторонние вопросы с американскими партнерами. Эти "разговоры ни к чему не ведут", считает депутат. Комментируя решение канцлера не ехать в Вашингтон на саммит "большой семерки", депутат заявил, что "если фрау Меркель теперь не хочет разговаривать с (президентом США Дональдом) Трампом, то это только подчеркивает твердолобость немецкой политики и тот факт, что Германия не проводит разумной внешней политики".
"Когда я анализирую энергетическую политику правительства Германии, то мне недостает в ней важных элементов, а именно, внешнеполитических. Мы должны посмотреть, как действуют другие государства, они действуют, исходя из собственных геополитических интересов. Германия пренебрегает этим, что приводит к такому развитию", - сказал Котре.
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Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ГерманияСШАБерлин (город)Экономика
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