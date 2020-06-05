Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:46
https://ria.ru/20200605/1572508850.html
Голикова надеется на скорые заседания в очном формате
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова надеется на скорые заседания в очном формате

11:46 05.06.2020
188
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на скорые встречи в офлайн-формате по вопросам как высшего образования, так и других глобальных задач, это будет зависеть от скорости ухода коронавируса с территории страны.
"Очень надеюсь, что очень скоро, конечно, все будет зависеть от того, как эпидемия будет уходить с территории Российской Федерации, но мы все-таки увидимся и будем очно обсуждать те насущные проблемы, которые сегодня стоят не только перед российским образованием, но и перед другими сферами нашей жизни, где нам нужно решать, в общем, не побоюсь этого слова, глобальные задачи", - рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.
130002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваПолитика
Рекомендуем
Татьяна Голикова
Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отметили последствия пандемии для экономики и граждан
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Минздрав рассказал о количестве пациентов с COVID-19 в медучреждениях
Женщина с детской коляской
Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка
Пустая больничная палата
В Ингушетии выздоровели почти 60% заболевших COVID-19
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония пока не приняла решение о поездке Абэ в Москву на парад Победы
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам
Сильный ветер и дождь в Москве
Москвичей предупредили о грозе и граде
Конституция РФ
В Москве планируют привлечь несколько тысяч наблюдателей на голосование
Пассажирский самолет Boeing 777
В Росавиации оценили возможность открытия международных рейсов
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если сочтет необходимым
Центр Таллина
Эстония продлила запрет на полеты за рубеж
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Москве выявили 1855 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
Лента новостейМолния