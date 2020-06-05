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Новости Подмосковья
2020-06-05T11:52
https://ria.ru/20200605/1572507957.html
Свыше 13 тысяч предприятий открылось в Подмосковье за время пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572508997_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_06b278d057a71b6eb2bd64a1df7110da.jpg
РИА Новости

Свыше 13 тысяч предприятий открылось в Подмосковье за время пандемии

11:52 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевРабочий во время чистовой отделки квартиры
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 13 тысяч предприятий открылись на территории Московской области в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В министерстве отмечают, что во время действия режима повышенной готовности начала активно развиваться онлайн-торговля и составила порядка 30% от общего числа зарегистрированных юридических лиц, на втором месте транспортные услуги и перевозки (18%), на третьем - строительство частных домов, ремонтные и отделочные работы (11%). В пресс-службе также отмечают, что с марта по июнь 2020 года прекратили свою деятельность 12 059 организаций и индивидуальных предпринимателей.
"Динамика прироста малых и средних предприятий, по отношению к закрытым за время коронавируса, практически не изменилась, если анализировать аналогичный период прошлого года. Предприниматели активно пользуются мерами поддержки. Наиболее популярна субсидия на оплату труда в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника, а также кредит под 2% для поддержки занятости, за счет него можно сделать рефинансирование ранее взятого кредита на зарплату под 0%. При сохранении штата 90% кредит и проценты по нему полностью будут списаны", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
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