Свыше 13 тысяч предприятий открылось в Подмосковье за время пандемии

В министерстве отмечают, что во время действия режима повышенной готовности начала активно развиваться онлайн-торговля и составила порядка 30% от общего числа зарегистрированных юридических лиц, на втором месте транспортные услуги и перевозки (18%), на третьем - строительство частных домов, ремонтные и отделочные работы (11%). В пресс-службе также отмечают, что с марта по июнь 2020 года прекратили свою деятельность 12 059 организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Динамика прироста малых и средних предприятий, по отношению к закрытым за время коронавируса, практически не изменилась, если анализировать аналогичный период прошлого года. Предприниматели активно пользуются мерами поддержки. Наиболее популярна субсидия на оплату труда в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника, а также кредит под 2% для поддержки занятости, за счет него можно сделать рефинансирование ранее взятого кредита на зарплату под 0%. При сохранении штата 90% кредит и проценты по нему полностью будут списаны", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.