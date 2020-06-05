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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:36
https://ria.ru/20200605/1572507731.html
На центральном рынке в Томске выявили очаг коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

На центральном рынке в Томске выявили очаг коронавируса

11:36 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Очаг коронавируса выявили на центральном рынке Томска, госпитализированы шесть работников, в связи с чем смягчение ограничительных мер по коронавирусу в Томской области откладывается, сообщил в пятницу губернатор региона Сергей Жвачкин в обращении к жителям области.
"Благодаря оперативной работе нашего штаба, эпидемиологов и правоохранительных органов в Томске вовремя обнаружен очаг распространения коронавируса -  на центральном рынке по улице Карла Маркса. Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии", - сообщил губернатор, слова которого приводятся на официальном сайте областного правительства.
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Жвачкин отметил, что очаг взят под контроль и в пятницу в полдень там проведена "целая операция": установлены и протестированы работники, сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция. Кроме того, власти ведут работу с руководством рынка, которое, как отмечается, вовремя не сообщило о случаях заболевания людей. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, однако эпидемиологическое расследование продолжается.
"В связи с этим я вновь обращаюсь ко всем работникам торговли и ко всем жителям Томской области: нужно не просто строго соблюдать масочный и перчаточный режим, но при малейших признаках респираторного заболевания немедленно прекращать работу. Никому сегодня нельзя скрывать состояние здоровья, потому что от этого зависит здоровье других. На руководителях здесь лежит особая ответственность", - заявил губернатор.
Он обратился ко всем жителям область с просьбой соблюдать все ограничительные меры, а при признаках болезни немедленно обращаться к врачам или на круглосуточную горячую линию областного департамента здравоохранения. Также он призвал сообщать на горячую линию Роспотребнадзора, информацию о больных или контактных с больным СOVID-19 людях, которые ходят на работу или нарушают санитарные требования.
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"Сегодня никому нельзя быть беспечным. Хочу, чтобы все понимали: чем больше будет больных, тем дольше будет длиться режим ограничений. Сегодняшняя вспышка отодвигает дальнейшее смягчение режима. Призываю всех к самодисциплине. Давайте беречь себя и обязательно носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте маски и перчатки", - сказал Жвачкин.
В области сейчас действует обязательный масочный режим. Продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Не работают предприятия сферы услуг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЖвачкинЗдоровье - ОбществоКарл МарксФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТомскТомская областьОбщество
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