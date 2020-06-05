На центральном рынке в Томске выявили очаг коронавируса

"Благодаря оперативной работе нашего штаба, эпидемиологов и правоохранительных органов в Томске вовремя обнаружен очаг распространения коронавируса - на центральном рынке по улице Карла Маркса . Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии", - сообщил губернатор, слова которого приводятся на официальном сайте областного правительства.

Жвачкин отметил, что очаг взят под контроль и в пятницу в полдень там проведена "целая операция": установлены и протестированы работники, сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция. Кроме того, власти ведут работу с руководством рынка, которое, как отмечается, вовремя не сообщило о случаях заболевания людей. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, однако эпидемиологическое расследование продолжается.

"В связи с этим я вновь обращаюсь ко всем работникам торговли и ко всем жителям Томской области: нужно не просто строго соблюдать масочный и перчаточный режим, но при малейших признаках респираторного заболевания немедленно прекращать работу. Никому сегодня нельзя скрывать состояние здоровья, потому что от этого зависит здоровье других. На руководителях здесь лежит особая ответственность", - заявил губернатор.

Он обратился ко всем жителям область с просьбой соблюдать все ограничительные меры, а при признаках болезни немедленно обращаться к врачам или на круглосуточную горячую линию областного департамента здравоохранения. Также он призвал сообщать на горячую линию Роспотребнадзора , информацию о больных или контактных с больным СOVID-19 людях, которые ходят на работу или нарушают санитарные требования.

"Сегодня никому нельзя быть беспечным. Хочу, чтобы все понимали: чем больше будет больных, тем дольше будет длиться режим ограничений. Сегодняшняя вспышка отодвигает дальнейшее смягчение режима. Призываю всех к самодисциплине. Давайте беречь себя и обязательно носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте маски и перчатки", - сказал Жвачкин.

В области сейчас действует обязательный масочный режим. Продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Не работают предприятия сферы услуг.