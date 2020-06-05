В Ростовской области создадут кадровый резерв из предпринимателей

"Все предложенные сегодня проекты интересны, ни от одной идеи нельзя отказаться. Были и прикладные вещи, и те, чья реализация относится к более дальней перспективе. Но в любом случае мы понимаем, что реализация областной Стратегии-2030 и выполнение результатов нацпроектов невозможно без широкого внедрения подобных инноваций. И главное, такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером", - отметил Голубев.