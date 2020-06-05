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Ростовская область
Ростовская область
2020-06-05T14:43
https://ria.ru/20200605/1572506724.html
В Ростовской области создадут кадровый резерв из предпринимателей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1036x0_80_0_0_2d37d0027f007b7559ea6a6506d51c29.jpg
РИА Новости

В Ростовской области создадут кадровый резерв из предпринимателей

11:23 05.06.2020 (обновлено: 14:43 05.06.2020)
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© Сергей Пивоваров Ростов-на-Дону
 Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Создание кадрового резерва из числа предпринимателей, потерявших работу во время пандемии в Ростовской области, поможет использовать их потенциал в посткризисной ситуации, считает председатель ростовского регионального отделения "Опора России" Аркадий Гершман.
Накануне в регионе прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения", в котором приняли участие более 500 представителей бизнеса, экспертного сообщества, органов власти и общественников. Предложения, озвученные на форуме, предварительно обсуждались на шести профильных площадках, организованных на базе пространств коллективной работы "Точка кипения" в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.
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"Предлагаем создать кадровый резерв из числа предпринимателей, которые сегодня закрылись (в связи с пандемией). Наша задача - обязательно использовать их потенциал и опыт", - сказал Гершман, добавив, что формирование резерва должно носить заявительный характер.
"В посткризисной ситуации мы могли бы вернуться к этим людям и, в первую очередь, предложить создание малого и среднего бизнеса для этих категорий", - сказал он. Кадровый резерв, по его мнению, может быть сформирован уже к 1 августа текущего года.
Еще одно предложение касалось создания в центрах занятости отдельной категории профессий для соискателей, готовых работать в удаленном режиме. Другое - разработки программ стажировки для студентов региона на предприятиях малого бизнеса. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что те из предложений, которые требуют немедленной реализации, уже могут быть взяты в работу.
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Губернатор также поручил в сжатые сроки создать в Миллерово сервисный центр для предпринимателей "Мой бизнес", который позволит решить проблему доступа представителей бизнес-сообщества северных районов области к ресурсам господдержки. Кроме того, на форуме обсуждалось формирование IT-кластера в Таганроге, а также объединение конкурсов в сфере цифровизации в единую инициативу на базе конкурса "Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры".
"Все предложенные сегодня проекты интересны, ни от одной идеи нельзя отказаться. Были и прикладные вещи, и те, чья реализация относится к более дальней перспективе. Но в любом случае мы понимаем, что реализация областной Стратегии-2030 и выполнение результатов нацпроектов невозможно без широкого внедрения подобных инноваций. И главное, такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером", - отметил Голубев.
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Ростовская областьВасилий ГолубевМиллеровоРостовская областьРостов-на-ДонуНовочеркасскЭкономика
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