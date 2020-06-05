Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет

Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет

Отмечается, что это позволит обеспечить с 1 июня 2020 года повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 6752 рублей. Добавляется, что в данный момент пособие составляет 3376 рублей, при этом размер пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми - 6752 рубля.