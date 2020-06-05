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2020-06-05T11:15
https://ria.ru/20200605/1572505935.html
Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка
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РИА Новости

Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

11:15 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина с детской коляской
Женщина с детской коляской
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Женщина с детской коляской. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило проект распоряжения о повышении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в регионах РФ и в городе Байконуре, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это позволит обеспечить с 1 июня 2020 года повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 6752 рублей. Добавляется, что в данный момент пособие составляет 3376 рублей, при этом размер пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми - 6752 рубля.
Средства будут выделены министерству труда РФ, для предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ и города Байконура, на выплаты по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций в соответствии с ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
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