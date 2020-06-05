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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:09
https://ria.ru/20200605/1572505464.html
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

11:09 05.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 70 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 6930 случаев COVID-19, из них 251 – за последние сутки.
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"Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое, 68 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 525 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 2997 человек. За последние сутки скончались два пациента, таким образом число летальных случаев достигло 37.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьОбщество
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