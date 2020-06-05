В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 70 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зафиксировано 6930 случаев COVID-19, из них 251 – за последние сутки.

"Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое, 68 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 525 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 2997 человек. За последние сутки скончались два пациента, таким образом число летальных случаев достигло 37.