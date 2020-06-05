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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:07
https://ria.ru/20200605/1572505354.html
В Хабаровском крае отметили необходимость построить инфекционную больницу
https://cdn23.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:2:2457:1384_1036x0_80_0_0_12bb645a7f143a30054f9de57baffdf8.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае отметили необходимость построить инфекционную больницу

11:07 05.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала необходимость построить в Хабаровске большую инфекционную больницу для взрослых пациентов, сейчас под ее нужды перепрофилированы две обычные городские больницы, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Назрела необходимость в строительстве в Хабаровске большого инфекционного корпуса, взрослого, со своей лабораторией. Нам нужно оказывать плановую медицинскую помощь, а мы сегодня две больницы – десятую и одиннадцатую - перепрофилировали под инфекционный госпиталь, и они выпали из системы охраны здоровья", - сообщил Фургал в своем Instagram.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
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Он уточнил, что сегодня в крае ежедневно госпитализируют порядка 50 пациентов, не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией - с этим заболеванием ежегодно госпитализируют большое количество человек.
По словам губернатора, также необходимо строительство и новой 11-й горбольницы. К подготовке ее проекта уже приступили.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалХабаровскХабаровский крайОбщество
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