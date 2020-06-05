В Хабаровском крае отметили необходимость построить инфекционную больницу

ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала необходимость построить в Хабаровске большую инфекционную больницу для взрослых пациентов, сейчас под ее нужды перепрофилированы две обычные городские больницы, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
"Назрела необходимость в строительстве в Хабаровске большого инфекционного корпуса, взрослого, со своей лабораторией. Нам нужно оказывать плановую медицинскую помощь, а мы сегодня две больницы – десятую и одиннадцатую - перепрофилировали под инфекционный госпиталь, и они выпали из системы охраны здоровья", - сообщил Фургал в своем Instagram.
Он уточнил, что сегодня в крае ежедневно госпитализируют порядка 50 пациентов, не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией - с этим заболеванием ежегодно госпитализируют большое количество человек.
По словам губернатора, также необходимо строительство и новой 11-й горбольницы. К подготовке ее проекта уже приступили.
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