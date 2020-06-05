В Хабаровском крае отметили необходимость построить инфекционную больницу

"Назрела необходимость в строительстве в Хабаровске большого инфекционного корпуса, взрослого, со своей лабораторией. Нам нужно оказывать плановую медицинскую помощь, а мы сегодня две больницы – десятую и одиннадцатую - перепрофилировали под инфекционный госпиталь, и они выпали из системы охраны здоровья", - сообщил Фургал в своем Instagram.