В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тверской области , общее число летальных случаев в регионе достигло 39, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 4 июня количество летальных случаев выросло до 37.

"Тридцать девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки в Тверской области подтвержден 71 новый случай COVID-19.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1875 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 1338 заболевших выписаны из больниц", - информируют областные власти.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.