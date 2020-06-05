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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:03
https://ria.ru/20200605/1572504921.html
В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом

11:03 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тверской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 39, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 4 июня количество летальных случаев выросло до 37.
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"Тридцать девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в Тверской области подтвержден 71 новый случай COVID-19.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1875 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 1338 заболевших выписаны из больниц", - информируют областные власти.
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Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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