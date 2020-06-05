Тамбовские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

"Из (65 новых случаев): 16 мужчин, 48 женщин, 1 ребёнок (девочка 3 лет). Возраст взрослых от 21 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3307, из них 1157 - без клинических проявлений. Выздоровел 1451 пациент, в том числе 665 выписаны из стационара, 786 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11 человек. На госпитализации в настоящий момент находятся 370 человек, из них диагноз "пневмония" у 308 человек.