Тамбовские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 65 жителей Тамбовской области, среди заболевших оказалась девочка 3 лет и 91-летний пациент, сообщает администрация региона.
"Из (65 новых случаев): 16 мужчин, 48 женщин, 1 ребёнок (девочка 3 лет). Возраст взрослых от 21 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3307, из них 1157 - без клинических проявлений. Выздоровел 1451 пациент, в том числе 665 выписаны из стационара, 786 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11 человек. На госпитализации в настоящий момент находятся 370 человек, из них диагноз "пневмония" у 308 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4197 (из них подтверждённых случаев - 1475, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 7793. Выписано из больниц – 1230. Всего обследованных лиц - 13590", - сообщает обладминистрация.
Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.
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