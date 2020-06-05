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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:58
https://ria.ru/20200605/1572504578.html
Тамбовские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040563_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_0bbad3734b23d0db4f06cb0dd74f1708.jpg
РИА Новости

Тамбовские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

10:58 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 65 жителей Тамбовской области, среди заболевших оказалась девочка 3 лет и 91-летний пациент, сообщает администрация региона.
"Из (65 новых случаев): 16 мужчин, 48 женщин, 1 ребёнок (девочка 3 лет). Возраст взрослых от 21 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3307, из них 1157 - без клинических проявлений. Выздоровел 1451 пациент, в том числе 665 выписаны из стационара, 786 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11 человек. На госпитализации в настоящий момент находятся 370 человек, из них диагноз "пневмония" у 308 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4197 (из них подтверждённых случаев - 1475, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 7793. Выписано из больниц – 1230. Всего обследованных лиц - 13590", - сообщает обладминистрация.
Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
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