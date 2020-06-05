В Ростовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Более 30 человек с установленным диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии в Ростовской области, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 196 и достигло 5753. Коэффициент распространения инфекции составил 1,24.
"В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 31 человек", - говорится в сообщении. Всего в стационарах лечение получают 616 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 23%.
За весь период эпидемии в области выздоровели 2157 человек, умерли - 43. Под медицинским наблюдением находятся более 9,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.