Между Чехией, Австрией и Венгрией откроется свободное передвижение

"На внеочередном заседании правительства Чехии принято решение об открытии на паритетных началах границ с Австрией и Венгрией, со Словакией это начало действовать в четверг. Переговоры с правительством Германии пока продолжаются, но граждане Чехии могут с полудня сегодня возвращаться из ФРГ без тестов на коронавирус. А для немецких граждан пока действуют прежние условия", - сказал Петршичек.