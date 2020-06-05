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2020-06-05T10:37
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Между Чехией, Австрией и Венгрией откроется свободное передвижение
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РИА Новости

Между Чехией, Австрией и Венгрией откроется свободное передвижение

10:38 05.06.2020
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© Depositphotos / lightpoetПрага
Прага
© Depositphotos / lightpoet
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Свободное передвижение граждан между Чехией, Австрией и Венгрией открывается с 12.00 (13.00 мск) пятницы, Словакия открыла свои границы для этих стран в четверг, переговоры с Германией еще продолжаются, сообщил журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
"На внеочередном заседании правительства Чехии принято решение об открытии на паритетных началах границ с Австрией и Венгрией, со Словакией это начало действовать в четверг. Переговоры с правительством Германии пока продолжаются, но граждане Чехии могут с полудня сегодня возвращаться из ФРГ без тестов на коронавирус. А для немецких граждан пока действуют прежние условия", - сказал Петршичек.
По словам министра, власти Германии хотят координировать открытие границ со всеми своими соседями. При этом граждане Чехии могут пока посещать ФРГ при существовании повода для этого, например, для работы в соседней стране, посещения врача или торговых переговоров.
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