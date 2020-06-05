В Кисловодске планируют перенести в нацпарк плиту со следами динозавра

ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости. Плиту со следами динозавра в Кисловодске предлагают перенести в национальный парк, чтобы показать туристам и обеспечить нужный уход, сообщает Северо-Кавказский федеральный университет.

"Горожанам и туристам доступ к плите ограничен, так как она расположена на территории режимного предприятия. Сегодня исследователи выступают за ее перенос на сопредельную территорию национального парка "Кисловодский", где будет обеспечена ее доступность, а также надлежащий уход и сохранность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися следами древних рептилий.

Как сообщается, уже известно, что это отпечатки задних лап игуанодона – растительноядного динозавра, по ставропольской земле ящер ходил 120-130 миллионов лет назад в меловом периоде. Отличительная особенность этой рептилии — трехпалые задние конечности, они и отпечатались на плите.

"Мы провели комплексное обследование плиты и прилегающей к ней территории методами геофизики и геохимии. Плита представляет собой отколовшийся фрагмент скальной стенки размером 3х4 метра и более чем на 5,5 метров заглубленный в грунт. Результаты геохимического анализа пород дали возможность выяснить, что следоносный слой расположен в самой кровле скального разреза и обнажается в районе Лермонтовской скалы", — сообщил доцент кафедры геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Валерий Якушев.

Как выяснили исследователи, в свое время динозавр прошелся по достаточно редкой породе, почти полностью состоящей из оолитового известняка. Скорее всего, в раннемеловом веке слой образовался на мелководном морском заливе или лагуне, добавили в вузе.