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Туризм
2020-06-05T10:47
https://ria.ru/20200605/1572502675.html
В Кисловодске планируют перенести в нацпарк плиту со следами динозавра
https://cdn22.img.ria.ru/images/155646/14/1556461487_0:312:3086:2048_1036x0_80_0_0_83c388927b9561dc54d92bc39a4ba611.jpg
РИА Новости

В Кисловодске планируют перенести в нацпарк плиту со следами динозавра

10:47 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДолина роз на территории Национального парка "Кисловодский"
Долина роз на территории Национального парка Кисловодский
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости. Плиту со следами динозавра в Кисловодске предлагают перенести в национальный парк, чтобы показать туристам и обеспечить нужный уход, сообщает Северо-Кавказский федеральный университет.
"Горожанам и туристам доступ к плите ограничен, так как она расположена на территории режимного предприятия. Сегодня исследователи выступают за ее перенос на сопредельную территорию национального парка "Кисловодский", где будет обеспечена ее доступность, а также надлежащий уход и сохранность", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися следами древних рептилий.
Как сообщается, уже известно, что это отпечатки задних лап игуанодона – растительноядного динозавра, по ставропольской земле ящер ходил 120-130 миллионов лет назад в меловом периоде. Отличительная особенность этой рептилии — трехпалые задние конечности, они и отпечатались на плите.
"Мы провели комплексное обследование плиты и прилегающей к ней территории методами геофизики и геохимии. Плита представляет собой отколовшийся фрагмент скальной стенки размером 3х4 метра и более чем на 5,5 метров заглубленный в грунт. Результаты геохимического анализа пород дали возможность выяснить, что следоносный слой расположен в самой кровле скального разреза и обнажается в районе Лермонтовской скалы", — сообщил доцент кафедры геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Валерий Якушев.
Как выяснили исследователи, в свое время динозавр прошелся по достаточно редкой породе, почти полностью состоящей из оолитового известняка. Скорее всего, в раннемеловом веке слой образовался на мелководном морском заливе или лагуне, добавили в вузе.
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"По краям каждого следа, всего их было обнаружено три, образовались валики выдавливания высотой 3,5 - 4,5 сантиметров. Длина же самих следов 40, ширина – 34 - 35 сантиметров. Сам след заглублен относительно поверхности плиты в среднем на пять-семь сантиметров. Эти показатели "рельефности" следа как раз и говорят о пластичности породы", — добавили в СКФУ.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСеверо-Кавказский федеральный университетКисловодск
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