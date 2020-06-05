В Иркутске бизнесмена привязали к батарее, чтобы похитить партию масок

Освободившись, предприниматель обратился с заявлением в полицию. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В ходе обысков на оптовой базе в Москве была обнаружена и изъята часть похищенных масок, но больше половины товара злоумышленники уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставлено в Иркутск.