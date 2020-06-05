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2020-06-05T10:34
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В Иркутске бизнесмена привязали к батарее, чтобы похитить партию масок
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РИА Новости

В Иркутске бизнесмена привязали к батарее, чтобы похитить партию масок

10:34 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Мужчину в Иркутске арестовали за разбой и лишение свободы бизнесмена, который занимался торговлей медицинскими масками, сообщает СУСК РФ региона.
По данным следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый отправил в Ивановскую область большую партию медицинских защитных масок, привязал бизнесмена к батарее в его квартире, избивал и угрожал ножом, требуя изменить адрес поставки груза на сумму более 31 миллиона рублей. Когда товар прибыл в указанное злоумышленником место, сообщники обвиняемого похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.
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Освободившись, предприниматель обратился с заявлением в полицию. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В ходе обысков на оптовой базе в Москве была обнаружена и изъята часть похищенных масок, но больше половины товара злоумышленники уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставлено в Иркутск.
"В настоящее время обвиняемый арестован. Следователями СК России проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников преступления", - говорится в сообщении.
Иркутские следователи предъявили 49-летнему мужчине обвинение в незаконном лишении человека свободы и разбое.
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