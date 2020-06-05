В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 142 человека, выздоровел 131, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек… Семь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВС Украины болеют 142 человека, всего за время пандемии выздоровел 131 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 67 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 25964, всего умерли 762 человека, 11372 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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