В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек… Семь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.