Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:33
https://ria.ru/20200605/1572502427.html
В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/29/1560672964_328:107:2048:1074_1036x0_80_0_0_2dc47e405dd98ebbca2704a7eab948c9.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19

10:33 05.06.2020
88
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 142 человека, выздоровел 131, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек… Семь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
3 июня, 15:53Распространение нового коронавируса
На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов
По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВС Украины болеют 142 человека, всего за время пандемии выздоровел 131 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 67 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 25964, всего умерли 762 человека, 11372 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
320000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Разбойное нападение на банк в Хабаровске
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Денежные купюры США и Украины
Украина вот-вот получит миллиарды, проведя три мегареформы
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом
Цех розлива водки
Назван наиболее безопасный в России продукт
Протесты у здания Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве начался митинг с требованием уволить главу МВД Украины
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
Медицинский работник
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
Побережье острова Итуруп
Японцы раскритиковали призыв "отобрать" Южные Курилы у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния