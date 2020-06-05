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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:29
https://ria.ru/20200605/1572502192.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:301:3106:2048_1036x0_80_0_0_76967cba668937dd3f01ce0d89f5f3e8.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19

10:29 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 211 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 5 июня состоит на лечении 211 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 211, подтверждённых с COVID – 211, с кислородной поддержкой – 150, на ИВЛ – 16, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 12 пациентов, выписаны 13.
"Умерла женщина в возрасте 88 лет с положительным COVID-19", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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