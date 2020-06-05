В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 211 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 5 июня состоит на лечении 211 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 211, подтверждённых с COVID – 211, с кислородной поддержкой – 150, на ИВЛ – 16, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 12 пациентов, выписаны 13.
"Умерла женщина в возрасте 88 лет с положительным COVID-19", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.