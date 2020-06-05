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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:26
https://ria.ru/20200605/1572502078.html
В Липецкой области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Липецкой области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом

10:26 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, до 2452, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области 64 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2452 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 892 человека, восемь умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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