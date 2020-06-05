В Липецкой области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, до 2452, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области 64 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2452 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 892 человека, восемь умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.