Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:18
https://ria.ru/20200605/1572501704.html
В Хабаровском крае детские лагеря могут открыть в июле
https://cdn24.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_7623f7ccdef9743fcd33c19647fd4f99.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае детские лагеря могут открыть в июле

10:18 05.06.2020
30
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Детские лагеря могут открыться в Хабаровском крае в июле после соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил губернатор  Сергей Фургал в своем аккаунте в  Instagram.
Ранее Фургал сообщил, что намерен снять режим самоизоляции с 11 июня. Начнется постепенное открытие кафе, ресторанов, фитнес-центров и детсадов.
"Настрой такой, чтобы дети в этом году отдохнули, но с 11 июня открыть лагеря  не получится. Если Роспотребнадзор даст согласие, то, наверное, с июля месяца начнем детские лагеря потихонечку вводить, как и школьные площадки", - сказал Фургал.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Хабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Хабаровск
В Хабаровске Парад Победы пройдет без зрителей из-за COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В Хабаровском крае снимут режим самоизоляции
Кресла для судей в зале заседаний
Суд рассмотрит иск губернатора Сахалина к мэру Охинского района 9 июня
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Ярославский губернатор назвал вопросы экологии приоритетом для региона
Автобус в Подмосковье. Архивное фото
Число пассажиров в автобусах Подмосковья выросло на 27% за неделю
Врачи в коридоре больницы
В Хабаровском крае число жертв коронавируса выросло до 14 человек
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Москве выявили 1855 новых случаев COVID-19
Московская область
Число автомобилей на дорогах в Подмосковье возросло на 38%
Цветники в Москве
Площадь цветников в Москве составит около полумиллиона "квадратов"
Американская скорая помощь. Архивное фото
В США разбился двухмоторный самолет
Сотрудники полиции в США
В Калифорнии полицейских перестанут учить удушающим захватам
Врач
Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах посещения поликлиник
Район Минато и Радужный мост в Токио
В Токио эвакуировали персонал штаб-квартиры Dentsu из-за данных о бомбе
Украинские военнослужащие
В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
В Крыму за сутки умер один пациент с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния