В Хабаровском крае детские лагеря могут открыть в июле

ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Детские лагеря могут открыться в Хабаровском крае в июле после соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил губернатор Сергей Фургал в своем аккаунте в Instagram.
Ранее Фургал сообщил, что намерен снять режим самоизоляции с 11 июня. Начнется постепенное открытие кафе, ресторанов, фитнес-центров и детсадов.
"Настрой такой, чтобы дети в этом году отдохнули, но с 11 июня открыть лагеря не получится. Если Роспотребнадзор даст согласие, то, наверное, с июля месяца начнем детские лагеря потихонечку вводить, как и школьные площадки", - сказал Фургал.
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