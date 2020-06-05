В Хабаровском крае детские лагеря могут открыть в июле

"Настрой такой, чтобы дети в этом году отдохнули, но с 11 июня открыть лагеря не получится. Если Роспотребнадзор даст согласие, то, наверное, с июля месяца начнем детские лагеря потихонечку вводить, как и школьные площадки", - сказал Фургал.