Власти Фиджи заявили, что в стране не осталось больных COVID-19

"На Фиджи только что (вылечился) наш последний активный пациент с COVID-19. И даже при том, что число проводимых тестирований растет с каждым днем, прошло уже 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай (заражения). Летальных исходов не было, уровень выздоровления - 100%" , - написал премьер на своей странице в Twitter.