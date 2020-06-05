Власти Фиджи заявили, что в стране не осталось больных COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама заявил, что в стране не осталось зараженных коронавирусной инфекцией.
"На Фиджи только что (вылечился) наш последний активный пациент с COVID-19. И даже при том, что число проводимых тестирований растет с каждым днем, прошло уже 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай (заражения). Летальных исходов не было, уровень выздоровления - 100%" , - написал премьер на своей странице в Twitter.
Первый случай заражения коронавирусом на Фиджи был зарегистрирован 19 марта. С начала эпидемии в стране было выявлено 18 случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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