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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:46
https://ria.ru/20200605/1572500200.html
Власти Фиджи заявили, что в стране не осталось больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

Власти Фиджи заявили, что в стране не осталось больных COVID-19

09:46 05.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама заявил, что в стране не осталось зараженных коронавирусной инфекцией.
"На Фиджи только что (вылечился) наш последний активный пациент с COVID-19. И даже при том, что число проводимых тестирований растет с каждым днем, прошло уже 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай (заражения). Летальных исходов не было, уровень выздоровления - 100%" , - написал премьер на своей странице в Twitter.
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Первый случай заражения коронавирусом на Фиджи был зарегистрирован 19 марта. С начала эпидемии в стране было выявлено 18 случаев заражения COVID-19.
 Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФиджиВ мире
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