На месте ЧП в Норильске установили девять боновых заграждений

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девять боновых заграждений общей протяженностью почти 1,2 километра установлены в целях предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива в Девять боновых заграждений общей протяженностью почти 1,2 километра установлены в целях предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива в Норильске , сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Красноярского края

"В целях предотвращения разлива дизельного топлива на водной поверхности завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1150 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, семь боновых линий установлены на реке Амбарная в 3 километрах выше по течению от устья реки, еще две - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.