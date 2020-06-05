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2020-06-05T09:41
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На месте ЧП в Норильске установили девять боновых заграждений
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РИА Новости

На месте ЧП в Норильске установили девять боновых заграждений

09:41 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девять боновых заграждений общей протяженностью почти 1,2 километра установлены в целях предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Красноярского края.
"В целях предотвращения разлива дизельного топлива на водной поверхности завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1150 метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, семь боновых линий установлены на реке Амбарная в 3 километрах выше по течению от устья реки, еще две - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
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