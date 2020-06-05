Банки попросили отложить запрет пополнять анонимные кошельки наличными

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские банки на фоне коронавируса обратились в ЦБ РФ с просьбой до февраля следующего года отложить запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ассоциация банков России, учитывая социальную значимость реализуемых при помощи неперсонифицированных электронных средств платежа сервисов, а также возникающие по причине пандемии коронавирусной инфекции проблемы, просит вас рассмотреть возможность отложить срок вступления в силу пункта 2 статьи 1 ... закона от 2 февраля 2019 года №264 "О внесении изменений в ... закон "О национальной платежной системе" ... на шесть месяцев, до 3 февраля 2021 года", - говорится в письме ассоциации на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

Сейчас такой запрет планируется ввести с 3 августа.

Невозможность пополнения анонимных кошельков и других электронных средств платежа наличными не только снизит безналичный оборот, уменьшит прозрачность платежей и увеличит риск дальнейшего развития эпидемии, но и негативно скажется на реализации региональных проектов, в том числе школьных и транспортных, полагают авторы письма. Это, прежде всего, карты школьников, по которым перечисляются средства на питание, некоторые транспортные карты и корпоративные карты, по которым осуществляются перечисления организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные, медицинские услуги и предоставляется питание.

Реализации закона не в последнюю очередь препятствует коронавирус, подчеркивают в АБР. Идентификация владельца электронного средства платежа возможна в отделении банка в его личном присутствии, что затруднительно из-за режима самоизоляции, или удаленно, однако такую услугу предоставляют лишь немногие банки.

"Реализация приведенного выше комплекса мероприятий по доработке IT-систем кредитных организаций оценивается участниками рынка в сумму порядка 1-1,5 миллиона рублей, а сроки, необходимые на доработку, варьируются в диапазоне 4-6 месяцев", - сказано в письме.