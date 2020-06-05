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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:19
https://ria.ru/20200605/1572499173.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2592
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2592

09:19 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 126, общее количество составило 2592, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 5 июня, официально подтверждено заражение 126 человек в регионе", - говорится в сообщении.
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Из пяти дней июня в Воронежской области четыре раза суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2592 человек.
Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1595.
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Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,324 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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