В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2592

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области , за сутки выросло на 126, общее количество составило 2592, сообщает правительство региона.

"В пятницу, 5 июня, официально подтверждено заражение 126 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Из пяти дней июня в Воронежской области четыре раза суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.

Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2592 человек.

Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1595.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,324 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.