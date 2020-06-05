В ЛНР число жертв коронавируса выросло до девяти

ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Девятый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным ведомства, по состоянию на утро 5 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти восьми человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Зарегистрирован один летальный случай (за минувшие сутки - ред.)", - сообщили в пресс-службе министерства.
Выписано за сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" три человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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