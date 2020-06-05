Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:19
https://ria.ru/20200605/1572499142.html
В ЛНР число жертв коронавируса выросло до девяти
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В ЛНР число жертв коронавируса выросло до девяти

09:19 05.06.2020
172
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Девятый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным ведомства, по состоянию на утро 5 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти восьми человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Зарегистрирован один летальный случай (за минувшие сутки - ред.)", - сообщили в пресс-службе министерства.
Выписано за сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" три человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоСвердловскВОЗВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 429
Тест на коронавирус
В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в ЛНР достигло 427
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число жертв коронавируса в ЛНР выросло до семи
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Власти Фиджи заявили, что в стране не осталось больных COVID-19
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 964
Врач скорой помощи
Московские врачи осмотрели более 400 пациентов с COVID-19 в Дагестане
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что зафиксировали ЗРК силовиков в жилом районе в Донбассе
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
Канье Уэст
Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда
Медик надевает защитный костюм
В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2592
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
В Норильске могут построить временный трубопровод для откачки дизтоплива
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ЛНР зафиксировали работу украинских саперов у линии соприкосновения
Город Скопье в Македонии
В Северной Македонии выявили рекордные 180 больных COVID-19 за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
04:15Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
04:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
03:59Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном
03:48Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
03:44Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
03:37В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
03:31В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости
03:22Правящая партия Северной Македонии отвергла идею о премьере-албанце
03:09Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"
03:01Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
03:00Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров
02:48Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
02:41Страны Аравии обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара
02:35Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш
02:24В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
02:07"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру
02:01ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
01:39Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
01:36Раскрыта новая мошенническая схема с "перерасчетом пенсий"
Лента новостейМолния