В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 429

ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 429, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 4 июня в республике были выявлены 427 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти восьми человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 5 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 429", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 4 июня выявлено два новых случая заболевания, в общей сложности выписаны 341 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.