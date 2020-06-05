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2020-06-05T14:50
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Путин проводит совещание с МЧС по ситуации с разливом топлива в Норильске
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РИА Новости
Путин проводит совещание с МЧС по ситуации с разливом топлива в Норильске
Владимир Путин проводит с МЧС совещание, посвященное ситуации с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае.
2020-06-05T14:21
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Путин проводит совещание с МЧС по ситуации с разливом топлива в Норильске

14:21 05.06.2020 (обновлено: 14:50 05.06.2020)
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Владимир Путин проводит с МЧС совещание, посвященное ситуации с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае.
Один из резервуаров на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения, как сообщили в прокуратуре Красноярского края, составила 180 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.
Президент поручил как можно быстрее организовать работу по предотвращению дальнейшего негативного влияния разлива на окружающую среду и заняться утилизацией собираемых нефтепродуктов.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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