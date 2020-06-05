Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:13
https://ria.ru/20200605/1572498284.html
Эмин Агаларов переболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572514451_145:165:2802:1659_1036x0_80_0_0_12c483889d4927562988f227a14ef6da.jpg
РИА Новости

Эмин Агаларов переболел COVID-19

08:58 05.06.2020 (обновлено: 13:13 05.06.2020)
7697
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / Перейти в фотобанкПевец Эмин Агаларов
Певец Эмин Агаларов
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
Перейти в фотобанк
Певец Эмин Агаларов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов переболел COVID-19. Об этом он рассказал в совместном с оперным певцом Юсифом Эйвазовым эфире в Instagram.
Он пояснил, что у него ни разу не поднималась температура, а о заболевании он узнал случайно.

"Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном, и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный <...> Я понял, что реально не чувствую запаха. Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная", — рассказал артист.

Агаларов обратился к врачу, сдал мазки для теста на коронавирус и получил положительный результат. Две недели ему пришлось сидеть на карантине, во время которого он продолжал работать удаленно.
Лариса Владимировна Сазонова
4 июня, 19:51Культура
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
"Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встречей с этим человеком", — признался артист.
Сейчас он уже полностью выздоровел, в его крови выявили антитела к коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2368115
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесЮсиф ЭйвазовЭмин АгаларовАзербайджан
Рекомендуем
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
На ярмарке
Пожилым москвичам рекомендовали посещать ярмарки выходного дня пораньше
Медицинский работник
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Женщина с детской коляской
Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка
Певица Жанна Фриске
Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
Рубли
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Самолет Piper PA-28 Cherokee
Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Статуя Фемиды в суде
В Хабаровске экс-сотрудника ГИБДД будут судить за "продажу" номера
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Девушка измеряет талию
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Белоруссия направила письмо "Газпрому" с предложениями по поставкам газа
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния