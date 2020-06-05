Эмин Агаларов переболел COVID-19

Он пояснил, что у него ни разу не поднималась температура, а о заболевании он узнал случайно.

"Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном, и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный <...> Я понял, что реально не чувствую запаха. Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная", — рассказал артист.

"Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встречей с этим человеком", — признался артист.