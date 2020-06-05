Американский ветеран осудил осквернение военного мемориала в Вашингтоне

Оскверненный Мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне

Оскверненный Мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Осквернение Мемориала Второй мировой войны в Осквернение Мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне во время беспорядков, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, выглядит особенно возмутительно на фоне успехов, которых чернокожие американцы добились в армии США , заявил РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон.

На Мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне 31 мая появилась надпись: Do black vets count? ("Идут ли в счет черные ветераны?").

"Чернокожие граждане в нашей армии достигли самых высочайших званий в рамках офицерского корпуса, среди сержантского состава они также хорошо представлены", - заявил полковник, который в 1945 году участвовал в исторической встрече на Эльбе американских и советских войск.

По словам ветерана, хранители Мемориала сообщили ему, что речь шла о простых граффити, которые легко отмылись. "Так что, похоже, что это была просто пара глупых детей, которым взбрело в голову выкинуть что-то возмутительное", - добавил он.