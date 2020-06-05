В Югре мужчина украл у родни подруги больше восьми миллионов рублей

"Позже югорчанин воспользовался случаем, взял ключи из кармана куртки своей подруги и поехал к ней домой. Войдя в квартиру, он сразу же прошел к шкафу, где лежал пакет с денежными средствами, и вытащил из него три купюры номиналом 100 евро", - сообщили в УМВД.