В Югре мужчина украл у родни подруги больше восьми миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Юноша в Ханты-Мансийском автономном округе украл у родственников своей подруги валюту на сумму свыше 8 миллионов рублей, на эти деньги он приобрел машину, ювелирные украшения, игровую приставку, а часть спустил у букмекеров, сообщает региональное управление МВД.
В полицию обратился 45-летний житель Югорска, который заявил о пропаже из квартиры около 700 тысяч рублей и почти 100 тысяч евро. Правоохранители, проверяя историю мужчины, установили подозреваемого - им оказался 19-летний юноша, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сознался в краже, пояснив, что осенью 2019 года был в гостях у подруги и увидел, как она достала из шкафа и показала ему пакет, в котором находились накопления ее отца и деда.
"Позже югорчанин воспользовался случаем, взял ключи из кармана куртки своей подруги и поехал к ней домой. Войдя в квартиру, он сразу же прошел к шкафу, где лежал пакет с денежными средствами, и вытащил из него три купюры номиналом 100 евро", - сообщили в УМВД.
Молодой человек обменял валюту и перевел деньги на счет букмекеров, проиграв похищенное на ставках. После этого он регулярно крал сбережения родственников своей подруги по схожей схеме.
"В общей сложности он совершил кражу 97,3 тысячи евро, или около 7,5 миллиона рублей. На похищенные сбережения он приобрел автомобиль марки "ВАЗ-2114", ювелирные украшения из золота, игровую приставку и музыкальную колонку", - подчеркнули в ведомстве.
В полиции уточнили, что на этом юноша не остановился, и когда иностранная валюта в шкафу закончилась, начал красть рублевые купюры. Деньги тратил, в частности, у букмекеров, похитив тем самым еще 685 тысяч рублей.
"Следователями следственного отдела ОМВД России по городу Югорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в УМВД.