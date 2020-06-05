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2020-06-05T08:31
https://ria.ru/20200605/1572497688.html
В Хабаровске экс-сотрудника ГИБДД будут судить за "продажу" номера
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РИА Новости

В Хабаровске экс-сотрудника ГИБДД будут судить за "продажу" номера

08:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Экс-замглавы отдела УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю предстанет перед судом по обвинению в "продаже" красивого номера и помощи во внеочередной регистрации автомобиля за взятку, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Следователи считают, что обвиняемый попросил своих коллег зарегистрировать автомобиль Lexus LX 570 и присвоить ему номер с тремя единицами. За это хозяин Lexus оплатил трехдневный отдых бывшему сотруднику ГИБДД в горнолыжном комплексе, стоимость составила 58 тысяч рублей. Коллеги обвиняемого о взятке не знали. Также, по версии следствия, обвиняемый получил мелкую взятку от гендиректора компании "Элит". Бывший правоохранитель повлиял на своего коллегу, чтобы тот зарегистрировал два автомобиля вне очереди и без соответствующей записи на электронном портале госуслуг. За это обвиняемый отдохнул в бане на 7,2 тысячи рублей.
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"Прокурором Хабаровского края утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю по статьям "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера" и "Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей"... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Хабаровска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что максимальное наказание за эти преступления 8 лет лишения свободы.
Отмечается, что в суд также направлено дело по обвинению гендиректора компании "Элит" в даче взятки. Владельцу Lexus LX 570 ранее назначили судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, красивый регистрационный номер на машине оставили.
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