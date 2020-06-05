Цены на нефть марки Brent выросли до 40,21 доллара за баррель

Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.