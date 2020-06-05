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2020-06-05T12:37
https://ria.ru/20200605/1572496777.html
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
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РИА Новости

СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями

07:49 05.06.2020 (обновлено: 12:37 05.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Следователи СК России в Томске завели уголовное дело в отношении одного из замруководителя городского департамента благоустройства, которая не наказала рекламщиков за поврежденные деревья, а потом распорядилась их спилить, сообщает в пятницу следственное управление СК по Томской области.

"Следственными органами СК России по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в сообщении. Имя подозреваемой не называется, однако известно, что это "один из заместителей руководителя департамента".

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По предварительным данным СК, чиновница в марте 2020 года получила информацию о том, что работники ООО "Группа компаний зонд-реклама" незаконно повредили несколько деревьев на аллеях в районе зданий, расположенных у трех домов на проспекте Ленина в Томске, но не привлекла коммерсантов к административной ответственности.

"В мае 2020 года с целью сокрытия факта повреждения указанных объектов должностным лицом департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск было дано указание руководству вышеуказанной коммерческой организации о полном уничтожении деревьев. Седьмого мая 2020 года работники ООО "Группа компаний зонд-реклама" незаконно уничтожили деревья", — рассказали в управлении.

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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они уже провели обыски в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска и в офисном помещении рекламной компании, изъяли системные блоки компьютеров, телефоны и документацию, допрашиваются свидетели и подозреваемая.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТомскТомская областьПроисшествия
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