СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями

"Следственными органами СК России по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в сообщении. Имя подозреваемой не называется, однако известно, что это "один из заместителей руководителя департамента".
"В мае 2020 года с целью сокрытия факта повреждения указанных объектов должностным лицом департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск было дано указание руководству вышеуказанной коммерческой организации о полном уничтожении деревьев. Седьмого мая 2020 года работники ООО "Группа компаний зонд-реклама" незаконно уничтожили деревья", — рассказали в управлении.