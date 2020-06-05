СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями

"Следственными органами СК России по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в сообщении. Имя подозреваемой не называется, однако известно, что это "один из заместителей руководителя департамента".

По предварительным данным СК, чиновница в марте 2020 года получила информацию о том, что работники ООО "Группа компаний зонд-реклама" незаконно повредили несколько деревьев на аллеях в районе зданий, расположенных у трех домов на проспекте Ленина в Томске, но не привлекла коммерсантов к административной ответственности.