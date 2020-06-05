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2020-06-05T07:47
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Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
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РИА Новости

Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл

07:47 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Американские доллары. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Родственник похитил у якутянина 5 тысяч долларов и проиграл их на спортивных ставках, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.
Житель города Якутска обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что неизвестный подменил его 5 тысяч долларов на сувенирные.
Как отметили в МВД, сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 35-летний родственник заявителя. Как выяснилось, потерпевший разрешил ему месяц пожить у себя дома, а сам на это время уехал из города по делам. Перед отъездом мужчина забыл спрятать деньги в сейфе и оставил их в кармане пиджака.
"Вскоре подозреваемый обнаружил деньги и заменил настоящие доллары сувенирными. Похищенные деньги злоумышленник поставил на один из боев UFC, но в итоге всё проиграл", - рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
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