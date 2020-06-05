Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл

Как отметили в МВД, сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 35-летний родственник заявителя. Как выяснилось, потерпевший разрешил ему месяц пожить у себя дома, а сам на это время уехал из города по делам. Перед отъездом мужчина забыл спрятать деньги в сейфе и оставил их в кармане пиджака.