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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T07:36
https://ria.ru/20200605/1572496689.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов

07:36 05.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 514 человек, из них у 207 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 534 человек, в том числе 214 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.
"В больнице 514 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 276 человек с подозрением на COVID/ 207 случаев подтверждено лабораторно, из них: 18/15 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 12/9 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 6)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступили 43 человека, из них 10 с коронавирусом. Выписано 63 человека, из них 22 с выздоровлением по COVID-19.
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