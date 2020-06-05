В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 514 человек, из них у 207 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 534 человек, в том числе 214 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.
"В больнице 514 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 276 человек с подозрением на COVID/ 207 случаев подтверждено лабораторно, из них: 18/15 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 12/9 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 6)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступили 43 человека, из них 10 с коронавирусом. Выписано 63 человека, из них 22 с выздоровлением по COVID-19.
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