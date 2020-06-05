В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов

Накануне сообщалось о лечении в больнице 534 человек, в том числе 214 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.

Она отметила, что за сутки в больницу поступили 43 человека, из них 10 с коронавирусом. Выписано 63 человека, из них 22 с выздоровлением по COVID-19.