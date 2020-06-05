В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 5 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 108 новых случаев COVID-19. 44 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Два пациента скончались: женщина в возрасте 71 года и мужчина, ему было 64 года", - говорится в сообщении.