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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T07:31
https://ria.ru/20200605/1572496589.html
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

07:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 44 пациента, скончались двое, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 5 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 108 новых случаев COVID-19. 44 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Два пациента скончались: женщина в возрасте 71 года и мужчина, ему было 64 года", - говорится в сообщении.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 3334. В том числе 208 детей. 1306 человек выздоровели, 38 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1532. Еще 187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено 128,3 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2097 жителей региона, почти 19 тысяч человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьПроисшествия
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