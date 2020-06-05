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2020-06-05T07:25
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Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
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РИА Новости

Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты

07:25 05.06.2020
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© Depositphotos / GBP27Австралия
Австралия
© Depositphotos / GBP27
Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение в Сиднее акций движения Black Lives Matter, запланированных на субботу в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает австралийский телеканал ABC.
Глава полиции штата Мик Фуллер пояснил, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что предыдущие акции начинались с заявки на 50 человек, но затем число участников увеличивалось до 10 тысяч.
"Единственные варианты были такие: или протестующие прекращают протестовать, или мы переносим разбирательство в Верховный суд. Мы обратились в суд, поскольку не верим, что протесты могут проходить безопасным образом", - заявил руководитель полиции.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНовый Южный УэльсАвстралияСШАВ мире
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