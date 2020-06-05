Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T06:57
https://ria.ru/20200605/1572496200.html
На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса

06:57 05.06.2020
130
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БАРНАУЛ, 5 июн - РИА Новости. Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Республике Алтай за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у трех жителей Горно-Алтайска, в том числе двух детей, вернувшихся ранее из Кош-Агачского района, и четырех жителей села Кош-Агач. Пять из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.
В Республике Алтай лабораторно подтверждены 163 случая заболевания, в том числе 49 – в Горно-Алтайске, 35 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, по 8 – в Усть-Коксинском и Онгудайском районах, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе.
"Выздоровели ещё четыре пациента из Горно-Алтайска. По данным на утро 5 июня, 91 человек выписан из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 22 270 человек", - отмечают в оперштабе.
Под медицинским наблюдением на карантине в Республике Алтай остаются 712 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Медик
В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
Руки в наручниках
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Самолет авиакомпании Аврора
"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
Ребенок в больнице
В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
Медицинский работник
В Приморье за сутки умер один пациент с коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 52 случая COVID-19
Тестирование на коронавирус
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву
Медицинский работник
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния