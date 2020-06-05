На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса

"Выздоровели ещё четыре пациента из Горно-Алтайска. По данным на утро 5 июня, 91 человек выписан из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 22 270 человек", - отмечают в оперштабе.