На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса

БАРНАУЛ, 5 июн - РИА Новости. Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Республике Алтай за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у трех жителей Горно-Алтайска, в том числе двух детей, вернувшихся ранее из Кош-Агачского района, и четырех жителей села Кош-Агач. Пять из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.
В Республике Алтай лабораторно подтверждены 163 случая заболевания, в том числе 49 – в Горно-Алтайске, 35 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, по 8 – в Усть-Коксинском и Онгудайском районах, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе.
"Выздоровели ещё четыре пациента из Горно-Алтайска. По данным на утро 5 июня, 91 человек выписан из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 22 270 человек", - отмечают в оперштабе.
Под медицинским наблюдением на карантине в Республике Алтай остаются 712 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.