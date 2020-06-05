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2020-06-05T06:25
https://ria.ru/20200605/1572496044.html
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
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РИА Новости

Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов

06:25 05.06.2020
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© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию
Девушка измеряет талию
© Fotolia / yuriyzhuravov
Девушка измеряет талию. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительница английского графства Кент нашла способ похудеть на 76 килограммов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Весившая в 2015 году 140 килограммов британка перенесла операция по желудочному шунтированию. Хирурги сократили размер органа на 80 процентов.
После выписки из больницы женщина вступила в местный беговой клуб и начала регулярно выходить на пробежки. С тех пор она пробежала несколько полумарафонов и похудела до 64 килограммов. Ей удалось не только добиться этого веса, но и удержать его.
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Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Ранее студентка из Индии Самикша Наги рассказала изданию Times of India, как ей удалось похудеть на 21 килограмм за десять месяцев.
"После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание", — отметила она.
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