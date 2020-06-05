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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T05:54
https://ria.ru/20200605/1572495873.html
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19

05:54 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлены 24 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зафиксирован 1101 случай, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"За сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19 … Всего в регионе зафиксирован 1101 случай заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1588 человек, из них 15 — в обсерваторе. Получают лечение 478 человек", - говорится в сообщении.
Среди заразившихся на сегодня семь пациентов с признаками ОРВИ, два – с признаками пневмонии, 13 – служебные и семейные контакты, один человек выявлен в ходе планового обследования медработников, один прибыл их Москвы. В пресс-службе сообщили, что 29 пациентов за сутки вылечились, общее число выздоровевших с начала пандемии 613 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияПроисшествия
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