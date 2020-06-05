В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлены 24 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зафиксирован 1101 случай, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"За сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19 … Всего в регионе зафиксирован 1101 случай заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1588 человек, из них 15 — в обсерваторе. Получают лечение 478 человек", - говорится в сообщении.
Среди заразившихся на сегодня семь пациентов с признаками ОРВИ, два – с признаками пневмонии, 13 – служебные и семейные контакты, один человек выявлен в ходе планового обследования медработников, один прибыл их Москвы. В пресс-службе сообщили, что 29 пациентов за сутки вылечились, общее число выздоровевших с начала пандемии 613 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.