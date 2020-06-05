Священник призвал верующих не идти в храм при недомогании

АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах отец Синесиос считает, что посещение храмов прихожанами с признаками заболевания свидетельствуют об отсутствии веры, и призывает верующих быть ответственными.

Ранее храм принадлежал Русской православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.

Накануне министерства здравоохранения и образования и по делам религий продлили до 9 июля ограничительные меры в деятельности церкви и других местах отправления культа, хотя и с некоторыми послаблениями. В решении говорится, что если приходит больной, служитель в церкви обязан его изолировать.

"Это не в первый раз, и прошлый раз написали это в решении. Нужна ответственность. Если мы больные, сидим дома, не идем в храм. Что мы хотим показать - что мы хорошие, здоровые, и будут все с коронавирусом? Это "грех", потому что мы не заботимся о других. И сам Христос сказал - если вы не заботитесь о других, это значит, вы не любите меня. Если мы не любим наших близких, это значит, что значит, что мы не любим Бога", - сказал священник РИА Новости.

Синесиос сказал, что был запрет причащать верующих.

"Был запрет до 17 мая. Потому что были закрыты храмы. Некоторые священники скрытно причащали либо дома, либо в храме. Но это не хорошо, это не значит, что они больше верующие, чем те, кто не делал этого. Мы не можем делать этого. Мы не можем идти против государства и решений церковного синода", - сказал священник.

Вместе с тем, по его словам, верующим не надо бояться причастия.

"Прежде всего, не надо бояться приходить в храмы и особенно не надо сомневаться или бояться причащаться. Причастие святых даров - это самое важное в жизни. Ничего плохого до сих пор не случилось. У нас было много в церковной истории, и в государственной истории, священников, которые причащали в Спиналонге (остров возле Крита, на котором был лепрозорий - ред.), например, или в больницах. У них никогда не было ничего плохого. Если бы что-то было, то не сохранилось бы причастие лжицей", - сказал архимандрит.

Он сказал, что священники каждый раз после причастия потребляют освященный хлеб и вино.

"Это значит, что ничего не оставляем. Если бы были проблемы, мы, священники, первыми бы заболели, и каждый раз после литургии и особенно после воскресных праздников нам пришлось бы лежать в больнице или дома. Такого не существует", - сказал архимандрит.

Священник считает при этом, что в период пандемии не надо множеству людей вместе собираться.

"В наш храм, он у нас маленький, мы пускали десять человек. Надо принимать меры, чтобы не было много людей", - сказал отец Синесиос.

"Причастие не вызывает сомнений, это сам Бог. В причастии нет болезни", - заявил он.

По его мнению, верующий не должен отказываться от причастия.