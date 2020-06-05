Священник призвал верующих не идти в храм при недомогании

АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах отец Синесиос считает, что посещение храмов прихожанами с признаками заболевания свидетельствуют об отсутствии веры, и призывает верующих быть ответственными.
Ранее храм принадлежал Русской православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.
Накануне министерства здравоохранения и образования и по делам религий продлили до 9 июля ограничительные меры в деятельности церкви и других местах отправления культа, хотя и с некоторыми послаблениями. В решении говорится, что если приходит больной, служитель в церкви обязан его изолировать.
"Это не в первый раз, и прошлый раз написали это в решении. Нужна ответственность. Если мы больные, сидим дома, не идем в храм. Что мы хотим показать - что мы хорошие, здоровые, и будут все с коронавирусом? Это "грех", потому что мы не заботимся о других. И сам Христос сказал - если вы не заботитесь о других, это значит, вы не любите меня. Если мы не любим наших близких, это значит, что значит, что мы не любим Бога", - сказал священник РИА Новости.
Синесиос сказал, что был запрет причащать верующих.
"Был запрет до 17 мая. Потому что были закрыты храмы. Некоторые священники скрытно причащали либо дома, либо в храме. Но это не хорошо, это не значит, что они больше верующие, чем те, кто не делал этого. Мы не можем делать этого. Мы не можем идти против государства и решений церковного синода", - сказал священник.
Вместе с тем, по его словам, верующим не надо бояться причастия.
"Прежде всего, не надо бояться приходить в храмы и особенно не надо сомневаться или бояться причащаться. Причастие святых даров - это самое важное в жизни. Ничего плохого до сих пор не случилось. У нас было много в церковной истории, и в государственной истории, священников, которые причащали в Спиналонге (остров возле Крита, на котором был лепрозорий - ред.), например, или в больницах. У них никогда не было ничего плохого. Если бы что-то было, то не сохранилось бы причастие лжицей", - сказал архимандрит.
Он сказал, что священники каждый раз после причастия потребляют освященный хлеб и вино.
"Это значит, что ничего не оставляем. Если бы были проблемы, мы, священники, первыми бы заболели, и каждый раз после литургии и особенно после воскресных праздников нам пришлось бы лежать в больнице или дома. Такого не существует", - сказал архимандрит.
Священник считает при этом, что в период пандемии не надо множеству людей вместе собираться.
"В наш храм, он у нас маленький, мы пускали десять человек. Надо принимать меры, чтобы не было много людей", - сказал отец Синесиос.
"Причастие не вызывает сомнений, это сам Бог. В причастии нет болезни", - заявил он.
По его мнению, верующий не должен отказываться от причастия.
"Есть те, кто боятся или сомневается, потому что СМИ очень много сделали против. Конечно, это грех. Если сомневается, это сомневается в вере. Что значит, я христианин и я не причащаюсь? Не может этого быть. Просто посидеть и послушать литургию? Хорошо, но это не театр, надо участвовать. Это значит, что мы причащаемся", - сказал священник.