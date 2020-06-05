Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-06-05T03:21
https://ria.ru/20200605/1572494755.html
Священник призвал верующих не идти в храм при недомогании
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572334369_0:212:2953:1873_1036x0_80_0_0_e5a796214e63d5f5bae06d06093ae134.jpg
РИА Новости

Священник призвал верующих не идти в храм при недомогании

03:21 05.06.2020
156
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВерующая в храме
Верующая в храме
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Верующая в храме. Архивное фото
АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах отец Синесиос считает, что посещение храмов прихожанами с признаками заболевания свидетельствуют об отсутствии веры, и призывает верующих быть ответственными.
Ранее храм принадлежал Русской православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.
Накануне министерства здравоохранения и образования и по делам религий продлили до 9 июля ограничительные меры в деятельности церкви и других местах отправления культа, хотя и с некоторыми послаблениями. В решении говорится, что если приходит больной, служитель в церкви обязан его изолировать.
"Это не в первый раз, и прошлый раз написали это в решении. Нужна ответственность. Если мы больные, сидим дома, не идем в храм. Что мы хотим показать - что мы хорошие, здоровые, и будут все с коронавирусом? Это "грех", потому что мы не заботимся о других. И сам Христос сказал - если вы не заботитесь о других, это значит, вы не любите меня. Если мы не любим наших близких, это значит, что значит, что мы не любим Бога", - сказал священник РИА Новости.
Синесиос сказал, что был запрет причащать верующих.
Главный храм Вооруженных сил РФ
3 июня, 21:17Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали дату освящения главного храма Вооруженных сил
"Был запрет до 17 мая. Потому что были закрыты храмы. Некоторые священники скрытно причащали либо дома, либо в храме. Но это не хорошо, это не значит, что они больше верующие, чем те, кто не делал этого. Мы не можем делать этого. Мы не можем идти против государства и решений церковного синода", - сказал священник.
Вместе с тем, по его словам, верующим не надо бояться причастия.
"Прежде всего, не надо бояться приходить в храмы и особенно не надо сомневаться или бояться причащаться. Причастие святых даров - это самое важное в жизни. Ничего плохого до сих пор не случилось. У нас было много в церковной истории, и в государственной истории, священников, которые причащали в Спиналонге (остров возле Крита, на котором был лепрозорий - ред.), например, или в больницах. У них никогда не было ничего плохого. Если бы что-то было, то не сохранилось бы причастие лжицей", - сказал архимандрит.
Он сказал, что священники каждый раз после причастия потребляют освященный хлеб и вино.
"Это значит, что ничего не оставляем. Если бы были проблемы, мы, священники, первыми бы заболели, и каждый раз после литургии и особенно после воскресных праздников нам пришлось бы лежать в больнице или дома. Такого не существует", - сказал архимандрит.
Елоховский собор в Москве
3 июня, 11:10Религия и мировоззрение
"Исполнить последнее желание": как прошли службы в открывшихся храмах РПЦ
Священник считает при этом, что в период пандемии не надо множеству людей вместе собираться.
"В наш храм, он у нас маленький, мы пускали десять человек. Надо принимать меры, чтобы не было много людей", - сказал отец Синесиос.
"Причастие не вызывает сомнений, это сам Бог. В причастии нет болезни", - заявил он.
По его мнению, верующий не должен отказываться от причастия.
"Есть те, кто боятся или сомневается, потому что СМИ очень много сделали против. Конечно, это грех. Если сомневается, это сомневается в вере. Что значит, я христианин и я не причащаюсь? Не может этого быть. Просто посидеть и послушать литургию? Хорошо, но это не театр, надо участвовать. Это значит, что мы причащаемся", - сказал священник.
110000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Афины
Рекомендуем
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Арлингтонское национальное кладбище
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Николай Платошкин
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния