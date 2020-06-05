Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне

"Если мы говорим об Apple, то здесь все просто: резервная копия данных обычно хранится в iCloud, откуда всегда можно их загрузить. Для выполнения операции понадобится идентификатор Apple ID, а затем надо будет следовать инструкции и выбрать подходящую версию копии (обычно это самая поздняя версия)", — уточняет эксперт.