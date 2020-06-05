Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Чтобы быть уверенными в том, что ваши файлы в смартфоне не пропадут, необходимо делать резервные копии документов в облачных хранилищах или на компьютере, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
"Если мы говорим об Apple, то здесь все просто: резервная копия данных обычно хранится в iCloud, откуда всегда можно их загрузить. Для выполнения операции понадобится идентификатор Apple ID, а затем надо будет следовать инструкции и выбрать подходящую версию копии (обычно это самая поздняя версия)", — уточняет эксперт.
Если резервной копии нет, а вас интересует конкретный файл, то надо проверить его наличие в корзине, где в течение определенного времени хранятся удаленные файлы.
Что касается Android, то для восстановления данных обычно используются специальные программы.