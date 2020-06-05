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2020-06-05T02:18
https://ria.ru/20200605/1572494256.html
Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне

02:18 05.06.2020
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© Depositphotos / AILA_IMAGESДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / AILA_IMAGES
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Чтобы быть уверенными в том, что ваши файлы в смартфоне не пропадут, необходимо делать резервные копии документов в облачных хранилищах или на компьютере, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.

"Если мы говорим об Apple, то здесь все просто: резервная копия данных обычно хранится в iCloud, откуда всегда можно их загрузить. Для выполнения операции понадобится идентификатор Apple ID, а затем надо будет следовать инструкции и выбрать подходящую версию копии (обычно это самая поздняя версия)", — уточняет эксперт.

Если резервной копии нет, а вас интересует конкретный файл, то надо проверить его наличие в корзине, где в течение определенного времени хранятся удаленные файлы.
Что касается Android, то для восстановления данных обычно используются специальные программы.
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