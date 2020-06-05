Штефан Койя: стоимость работ Рафаэля сегодня астрономическая

В начале июня в немецком Дрездене откроется долгожданная выставка в рамках Года Рафаэля — в картинной галерее старых мастеров, в постоянной экспозиции которой выставлена и знаменитая Сикстинская мадонна кисти гения эпохи Возрождения, публика увидит уникальные многометровые гобелены, созданные по эскизам Рафаэля. Эти произведения искусства не выставлялись с 2008 года. Рафаэль создал десять эскизов для гобеленов по заказу папы римского Льва Десятого для украшения Сикстинской капеллы. Первые настенные ковры были вытканы еще при жизни художника. В 1623 году семь сохранившихся эскизов были выкуплены будущим английским монархом Карлом Первым, на королевской мануфактуре в Мортлейке было соткано шесть гобеленов, которые в 1728 году были приобретены для коллекции Августа Первого Саксонского.

Как возникли уникальные гобелены, можно ли оценить их коммерческую стоимость и почему бункер является оптимальной системой хранения шедевров — об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал директор Дрезденской картинной галереи старых мастеров (также Дрезденская галерея) Штефан Койя

— Почему в Год Рафаэля вы приняли решение сделать выставку, центральными экспонатами которой стали гобелены по эскизам мастера, а не, например, Сикстинская мадонна, жемчужина Дрезденской галереи кисти Рафаэля?

— Несколько лет тому назад мы отмечали 500-летие со дня рождения Сикстинской мадонны в рамках большой выставки, таким образом, эта тема уже была широко освещена в музее. Однако, помимо Сикстинской мадонны, у нас есть еще эта замечательная серия гобеленов, которые были созданы по эскизам Рафаэля в Мортлейке, которые относятся к самым ценным нашим экспонатам и пользуются широкой популярностью среди местного населения. Другим преимуществом данного проекта стало то, что его тема не пересекается с другими выставками Рафаэля в этом году. Мы получили много работ из других собраний, которые мы хотели получить, и это дало нам возможность с научной точки зрения изучить создание, датировку и художественное происхождение этой серии из Мортлейка. Мы смогли прийти к новым результатам.

© РИА Новости В зале Дрезденской картинной галереи © РИА Новости В зале Дрезденской картинной галереи

— Что подтолкнуло Рафаэля к созданию этих эскизов и почему они до сегодняшнего дня вдохновляют не только экспертов, но и широкую публику?

— Рафаэль был любимым художником папы римского Льва Десятого. А он унаследовал от своего предшественника Юлия Второго Сикстинскую капеллу с великолепными потолочными фресками работы Микеланджело. Он хотел внести свой вклад, насколько это было возможно, и выбрал для этого самую на тот момент драгоценную и дорогую технику гобелена, настенного ковра. Рафаэль совершил революцию в этом жанре. До него область изображения заполнялась декоративными отдельными элементами, потому что ткачи опасались больших свободных пространств. Рафаэль ввел совершенно иной язык живописи, это большие монументальные мощные фигуры с говорящими жестами. Можно по-настоящему наблюдать за действующими персонажами, как они разговаривают, как они взаимодействуют. Можно понять, о чем идет речь, даже не зная содержания истории. Испуг, почитание, поклонение — все это считывается с этих гобеленов. Рафаэль изучал строение тела человека, делал многочисленные рисунки разных поз, жестов, пока не пришел к наиболее насыщенной форме выражения, создал изобразительные типажи, которые были настолько выразительными, что к ним обращались и его современники, и следующие поколения художников. Такие известные художники, как Дюрер, Рембрандт, Рубенс, Пуссен, которые смотрели, как Рафаэль решал эти задачи, и часто прямо или опосредованно перенимали эти решения.

— Понятно, что назвать коммерческую цену данных предметов искусства не представляется сегодня возможным. Как дорог сегодня Рафаэль?

— Астрономически дорог. Это невозможно подсчитать, так как новых работ Рафаэля на рынке нет. Ценность этих гобеленов можно представить, если вообразить себе, сколько времени требовалось для их изготовления. Один гобелен создавался более чем год, при этом к работе привлекались многие ткачи, у них была специализация — одни ткали лица, другие — фоновый ландшафт.

— Насколько безопасно вывешивать эти бесценные экспонаты в зале?

— В музее вы хотите, чтобы люди имели возможность видеть произведения искусства. Если вы хотите добиться абсолютной безопасности, храните их в бункере. Мы ежедневно должны находить компромисс между этими крайностями. Но у нас есть, с одной стороны, доверие к нашей публике, и мы приняли также соответствующие меры безопасности, которые могут быть задействованы, если произведениям искусства будет что-то угрожать.

— В ноябре данная выставка отправится в США, есть ли планы показать ее и в других странах? Есть ли планы организовать какой-либо проект в России?

— Конечно, мы думаем о том, чтобы показать эту выставку или, по крайней мере, эту серию гобеленов в рамках дальнейших проектов, идут переговоры об этом. Нужно иметь в виду, что эти изделия очень ценные и хрупкие. Им четыре сотни лет, они восприимчивы к свету и пыли. Их реставрировали в течение девяти лет, это была очень кропотливая работа. Их тщательно очистили для того, чтобы они вновь обрели это красочное сияние. То есть их нельзя легкомысленно отправить лишь бы куда, чтобы как можно быстрее выставить. Это должен быть обдуманный шаг. Отвечая на ваш второй вопрос, Государственные художественные собрания Дрездена традиционно поддерживают очень тесные связи с Россией, то и дело есть проекты. Сейчас предстоит выставка немецких романтиков, она состоится в Третьяковской галерее в Москве (Третьяковская галерея совместно с Государственными художественными собраниями Дрездена покажут работы русских и немецких романтиков в рамках международного выставочного проекта "Романтизм. Мечты о свободе" в 2020 году. — Прим. ред.), все участники очень рады этому.

— В этом году во всем мире отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. Дрезденская галерея имеет уникальную историю в военное и послевоенное время. В Советском Союзе была распространена точка зрения, что Красная армия спасла коллекцию Дрезденской галереи из шахт, куда она была перевезена в последние месяцы войны. Не могли бы вы немного рассказать об этом?

— Произведения искусства были очень хорошо размещены, поэтому должен сказать, что это миф, что они были спасены. Угрозы для произведений искусства не было. Но большая заслуга российских реставраторов заключалась в том, что когда произведения искусства были привезены в Киев и Москву, они провели работы по консервации, которые позволили транспортировать картины. И когда произведения искусства вернулись в середине 50-х годов обратно в Германию, они были в очень хорошем состоянии. За что можно только благодарить.

— Эти картины были недавно отреставрированы снова?

— Да, к открытию после реконструкции (Здания Земпербау архитектурного комплекса Цвингер, в котором расположена Дрезденская картинная галерея старых мастеров. — Прим. ред.) мы полностью восстановили 45 полотен, эти работы длились несколько лет, например, реставрация Куччина-цикла Веронезе длилась четыре года. Еще 130 картин были отреставрированы частично, мы также восстановили сотни оригинальных рам. Мы использовали эти семь лет (В течение которых шла реставрация Земпербау. — Прим. ред.), чтобы довести их до полного блеска.