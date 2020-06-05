Утиные истории: какие птицы обитают в столичных водоемах

Утки являются основными водоплавающими птицами Москвы, значительно превосходя по численности других обитателей водоемов, таких как чомга, камышница, черношейная поганка, лысуха и чайка.

Большие популяции уток смогли основательно поселиться в столице сравнительно недавно – только в середине XX века. В это время питание горожан улучшилось, они перестали воспринимать птиц в качестве охотничьей добычи и даже стали их подкармливать.

Плюс к городу были присоединены крупные природные участки с водоемами; а некоторые водоемы перестали полностью замерзать зимой из-за техногенной деятельности человека. Часть уток больше не улетала на юг осенью, образовав оседлую популяцию, которая становилась очень велика и составляла, например, в 2016 году более 29 тысяч птиц. Конечно, не все эти птицы могут загнездиться в мегаполисе и весной многие из них разлетаются по области.