Утиные истории: какие птицы обитают в столичных водоемах

Утки являются основными водоплавающими птицами Москвы, значительно превосходя по численности других обитателей водоемов, таких как чомга, камышница, черношейная поганка, лысуха и чайка.
Большие популяции уток смогли основательно поселиться в столице сравнительно недавно – только в середине XX века. В это время питание горожан улучшилось, они перестали воспринимать птиц в качестве охотничьей добычи и даже стали их подкармливать.
Плюс к городу были присоединены крупные природные участки с водоемами; а некоторые водоемы перестали полностью замерзать зимой из-за техногенной деятельности человека. Часть уток больше не улетала на юг осенью, образовав оседлую популяцию, которая становилась очень велика и составляла, например, в 2016 году более 29 тысяч птиц. Конечно, не все эти птицы могут загнездиться в мегаполисе и весной многие из них разлетаются по области.
Утки являются основными водоплавающими птицами Москвы, значительно превосходя по численности других обитателей водоемов, таких как чомга, камышница, черношейная поганка, лысуха и чайка.
Большие популяции уток смогли основательно поселиться в столице сравнительно недавно – только в середине XX века. В это время питание горожан улучшилось, они перестали воспринимать птиц в качестве охотничьей добычи и даже стали их подкармливать.
Плюс к городу были присоединены крупные природные участки с водоемами; а некоторые водоемы перестали полностью замерзать зимой из-за техногенной деятельности человека. Часть уток больше не улетала на юг осенью, образовав оседлую популяцию, которая становилась очень велика и составляла, например, в 2016 году более 29 тысяч птиц. Конечно, не все эти птицы могут загнездиться в мегаполисе и весной многие из них разлетаются по области.
Первая приспособилась к обитанию рядом с человеком утка кряква. Неприхотливость и "пластичность" данного вида позволила человеку еще в древности его одомашнить. И сейчас у кряквы абсолютное численное превосходство, она составляет около 96% всего поголовья городских водоплавающих птиц. Селезни крякв отличаются ярко окрашенной зеленой головой и фиолетовой полоской ("зеркальцем") на крыле, самочки же пестрые, коричневато-бежевые.
Первая приспособилась к обитанию рядом с человеком утка кряква. Неприхотливость и "пластичность" данного вида позволила человеку еще в древности его одомашнить. И сейчас у кряквы абсолютное численное превосходство, она составляет около 96% всего поголовья городских водоплавающих птиц. Селезни крякв отличаются ярко окрашенной зеленой головой и фиолетовой полоской ("зеркальцем") на крыле, самочки же пестрые, коричневато-бежевые.
Вторая по численности городская утка – огарь. Это не местный вид, его естественная среда обитания – южные степи, где огари селятся, устраивая гнезда в норах зверей, в расщелинах скал, в дуплах или на земле. Они гораздо крупнее крякв, ярко рыжие с черными перьями.
Огари долго адаптировались к жизни в городе, проживая на прудах Московского зоопарка, а с 1940-х годов начали расселяться по другим водоемам. На юг эти птицы не улетают, зимуя в основном в зоопарке, немногие (парами или поодиночке) - на других незамерзающих прудах. В последние годы огарей насчитывалось более 1,1 тысячи особей. У них больше 50 выводков и 350 утят.
Вторая по численности городская утка – огарь. Это не местный вид, его естественная среда обитания – южные степи, где огари селятся, устраивая гнезда в норах зверей, в расщелинах скал, в дуплах или на земле. Они гораздо крупнее крякв, ярко рыжие с черными перьями.
Огари долго адаптировались к жизни в городе, проживая на прудах Московского зоопарка, а с 1940-х годов начали расселяться по другим водоемам. На юг эти птицы не улетают, зимуя в основном в зоопарке, немногие (парами или поодиночке) - на других незамерзающих прудах. В последние годы огарей насчитывалось более 1,1 тысячи особей. У них больше 50 выводков и 350 утят.
Третья по численности утка, гнездящаяся в Москве, – хохлатая чернеть. Самец у нее отличается хохолком на затылке, черной с фиолетовым отливом окраской и белыми боками.
Вместе с другой нырковой уткой – красноголовым нырком – она зимует и старается загнездиться в городе. На зимовке насчитывают примерно 300 хохлатых чернетей, а летом – около 30 выводков. Иногда к такой численности летом приближается и красноголовый нырок, но город эта птица заселить не смогла, чаще держится только на Косинских озерах за МКАД. Зимует в Москве около десяти особей красноголового нырка.
Третья по численности утка, гнездящаяся в Москве, – хохлатая чернеть. Самец у нее отличается хохолком на затылке, черной с фиолетовым отливом окраской и белыми боками.
Вместе с другой нырковой уткой – красноголовым нырком – она зимует и старается загнездиться в городе. На зимовке насчитывают примерно 300 хохлатых чернетей, а летом – около 30 выводков. Иногда к такой численности летом приближается и красноголовый нырок, но город эта птица заселить не смогла, чаще держится только на Косинских озерах за МКАД. Зимует в Москве около десяти особей красноголового нырка.
Можно найти в столице и гоголя. Это мелкая утка с крупной черной головой и белыми пятнами на щеках. Давно не гнездящийся в городе вид стали расселять по программе обогащения фауны Москвы перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 году: из Дарвинского заповедника привозили яйца и искусственно выводили их в зоопарке, подкладывая под крякв и мускусных уток.
Гоголь селится в дуплах старых деревьев. Кроме того, в парках по берегам прудов сотрудники "Мосприроды" постоянно вывешивают искусственные домики-гоголятники. Встречаются эти утки и на пролете – летя весной на север, а осенью – на юг. На Москве-реке зимует около 2 тысяч гоголей.
Можно найти в столице и гоголя. Это мелкая утка с крупной черной головой и белыми пятнами на щеках. Давно не гнездящийся в городе вид стали расселять по программе обогащения фауны Москвы перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 году: из Дарвинского заповедника привозили яйца и искусственно выводили их в зоопарке, подкладывая под крякв и мускусных уток.
Гоголь селится в дуплах старых деревьев. Кроме того, в парках по берегам прудов сотрудники "Мосприроды" постоянно вывешивают искусственные домики-гоголятники. Встречаются эти утки и на пролете – летя весной на север, а осенью – на юг. На Москве-реке зимует около 2 тысяч гоголей.
Остальные виды уток в столице представлены в единичных экземплярах. Например, зимний учет 2014 года насчитал шесть особей чирков-свистунков, 15 лутков, одну морянку, одну шилохвость, 18 пеганок и две серые утки. Пролетают столицу турпан и длинноносый крохаль. Также единично гнездятся или пролетают город широконоска и чирок-трескунок. Последние годы в Москве наблюдают, в том числе и зимой, единичные экземпляры красивой утки мандаринки (на фото), родина которой Дальний Восток.
Остальные виды уток в столице представлены в единичных экземплярах. Например, зимний учет 2014 года насчитал шесть особей чирков-свистунков, 15 лутков, одну морянку, одну шилохвость, 18 пеганок и две серые утки. Пролетают столицу турпан и длинноносый крохаль. Также единично гнездятся или пролетают город широконоска и чирок-трескунок. Последние годы в Москве наблюдают, в том числе и зимой, единичные экземпляры красивой утки мандаринки (на фото), родина которой Дальний Восток.
Специалисты "Мосприроды" рекомендуют не подкармливать уток летом. В теплое время года они обеспечены естественной для них едой: трава, насекомые, мелкая рыба, головастики. В холодное же время подкармливать пернатых можно, но только небольшими порциями кусочков белого хлеба, перловой каши, пророщенными зернами, комбикормом. При этом строго не рекомендуется угощать уток черным хлебом, булками, фруктами и острыми, солеными и пряными продуктами.
Специалисты "Мосприроды" рекомендуют не подкармливать уток летом. В теплое время года они обеспечены естественной для них едой: трава, насекомые, мелкая рыба, головастики. В холодное же время подкармливать пернатых можно, но только небольшими порциями кусочков белого хлеба, перловой каши, пророщенными зернами, комбикормом. При этом строго не рекомендуется угощать уток черным хлебом, булками, фруктами и острыми, солеными и пряными продуктами.
Утки с легкостью могут перелетать с Москвы-реки на любой водоем. Но те, кто зимует в столице, не стремятся улетать далеко от привычной территории. К жилой зоне так близко они подошли только в этом году, так как из-за режима самоизоляции снизился фактор беспокойства. Разумеется, за утками постоянно следят специалисты "Мосприроды" в рамках мониторинга за водоплавающими. Но если птицам что-то угрожает, жители всегда могут сообщить об этом в дирекцию особо охраняемых природных территорий России.
Утки с легкостью могут перелетать с Москвы-реки на любой водоем. Но те, кто зимует в столице, не стремятся улетать далеко от привычной территории. К жилой зоне так близко они подошли только в этом году, так как из-за режима самоизоляции снизился фактор беспокойства. Разумеется, за утками постоянно следят специалисты "Мосприроды" в рамках мониторинга за водоплавающими. Но если птицам что-то угрожает, жители всегда могут сообщить об этом в дирекцию особо охраняемых природных территорий России.