Антонов назвал отношения России и США "несколько подмороженными"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
"Что касается российско-американских отношений, мне кажется, что они несколько подморожены. Два наших президента конструктивно, прагматично, в деловом русле проговорили и, по сути дела, поставили перед нами те задачи, которые нужно решать в ближайшее время", - сказал Антонов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Среди таких задач Антонов назвал борьбу с коронавирусом, взаимодействие в области космоса, перспективы реализации плана Трампа в отношении "семерки", проблемы глобальной безопасности, контроль над вооружениями.
"Но у меня такое ощущение, что когда я сталкиваюсь, когда я говорю с моими коллегами из госдепартамента, из Белого дома, что эти позитивные сигналы до них не доходят. Такое ощущение, что два президента поговорили, и я потом вхожу в другую комнату, в Белом доме или в госдепартаменте, и я не ощущаю поддержки настроя американского президента поладить с Россией. На сегодняшний день в российско-американских отношениях накопился огромный ворох проблем", - добавил посол.