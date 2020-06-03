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2020-06-03T18:23
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Антонов назвал отношения России и США "несколько подмороженными"
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РИА Новости

Антонов назвал отношения России и США "несколько подмороженными"

18:03 03.06.2020 (обновлено: 18:23 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
"Что касается российско-американских отношений, мне кажется, что они несколько подморожены. Два наших президента конструктивно, прагматично, в деловом русле проговорили и, по сути дела, поставили перед нами те задачи, которые нужно решать в ближайшее время", - сказал Антонов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Среди таких задач Антонов назвал борьбу с коронавирусом, взаимодействие в области космоса, перспективы реализации плана Трампа в отношении "семерки", проблемы глобальной безопасности, контроль над вооружениями.
"Но у меня такое ощущение, что когда я сталкиваюсь, когда я говорю с моими коллегами из госдепартамента, из Белого дома, что эти позитивные сигналы до них не доходят. Такое ощущение, что два президента поговорили, и я потом вхожу в другую комнату, в Белом доме или в госдепартаменте, и я не ощущаю поддержки настроя американского президента поладить с Россией. На сегодняшний день в российско-американских отношениях накопился огромный ворох проблем", - добавил посол.
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РоссияАнатолий АнтоновВашингтон (город)СШАВ мире
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