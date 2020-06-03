Антонов назвал отношения России и США "несколько подмороженными"

"Но у меня такое ощущение, что когда я сталкиваюсь, когда я говорю с моими коллегами из госдепартамента, из Белого дома, что эти позитивные сигналы до них не доходят. Такое ощущение, что два президента поговорили, и я потом вхожу в другую комнату, в Белом доме или в госдепартаменте, и я не ощущаю поддержки настроя американского президента поладить с Россией. На сегодняшний день в российско-американских отношениях накопился огромный ворох проблем", - добавил посол.