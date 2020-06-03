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2020-06-03T17:33
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Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
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РИА Новости

Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

17:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить регион, глава государства приглашение принял.
В ходе встречи, которая прошла в среду в видеоформате, Комарова напомнила президенту, что его уже приглашали посетить Югру. Она отметила, что к приезду президента сформирована повестка - формирование комфортной городской среды в малых городах, экологическая безопасность, в том числе в интересах коренных народов севера.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:05
Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах
"Ждем вас, Владимир Владимирович", - обратилась глава региона к президенту.
"Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь. Конечно, приеду, ну конечно", - ответил Путин.
В январе глава "Лукойла" Вагит Алекперов приглашал Путина посетить Когалым для совещания по моногородам. Тогда президент принял приглашение.
Город Ханты-Мансийск
1 июня, 07:49Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский автономный округВладимир ВладимировЛУКОЙЛНаталья КомароваВагит АлекперовКогалымПолитика
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