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2020-06-03T17:14
https://ria.ru/20200603/1572418111.html
Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+
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РИА Новости

Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+

17:14 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
БАГДАД, 3 июн – РИА Новости. Ирак привержен соглашению ОПЕК+ и несмотря на финансовые и технические проблемы уже достиг "хорошей доли" выполнения своих обязательств, находится в контакте с генсеком ОПЕК и министрами стран альянса, заявил РИА Новости представитель миннефти страны Асем Джихад.
Цены на нефть перешли в среду к снижению на фоне сомнений в том, что июньское заседание ОПЕК+ состоится. По данным агентства Блумберг, Саудовская Аравия и Россия предупредили других участников альянса о том, что запланированные на начало июня переговоры о продлении рекордных сокращений добычи могут не состояться, если ряд стран, включая Ирак и Нигерию, не дадут твердых обещаний придерживаться ограничений на свои поставки.
"Ирак вновь подтверждает, что полностью придерживается соглашения о добычи нефти в рамках ОПЕК+ и верит в работу производителей нефти как единой команды для достижения цели по стабилизации рынка нефти. Ирак соблюдает соглашение, несмотря на финансовые и экономические условия, с которыми он столкнулся сейчас", - заявил Джихад.
По его словам, Ирак достиг "хорошей доли" выполнения условий сделки несмотря на "финансовые и технические проблемы, а также сложности, связанные с заключением контрактов с международными компаниями-подрядчиками". Джихад отметил, что автономный Иракский Курдистан сократит добычу на 23%.
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Появились новые подробности будущего сделки ОПЕК+
Чиновник сообщил, что Ирак продолжает контактировать генсеком ОПЕК и министрами нефти и энергетики стран-членов для обсуждения ситуации на рынке.
По его мнению, показатели по снижению добычи нефти за май были хорошими и в своей степени повлияли на цены на черное золото.
"Мы считаем, что для влияния сделки о сокращении добычи на нефтяные рынки требуется больше времени, а поспособствует достижению цели приверженность производителей соглашению", - отметил Джихад.
По его словам, основным фактором, влияющим на нефтяные рынки, остается пандемия коронавируса. "Однако решение многих стран снять ограничения на передвижение поспособствует возобновлению активности на рынках", - сообщил чиновник.
Джихад сообщил, что на ближайшем заседании ОПЕК планируется обсудить отчеты исследовательского центра организации и эффект от снижения добычи нефти на рынки.
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ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Он отметил, что Багдад поддерживает все соглашения, способствующие стабилизации цен на нефть.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Следующее заседание ОПЕК+ было намечено на 9-10 июня, но может состояться раньше - 4 июня.
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