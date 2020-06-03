Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+

БАГДАД, 3 июн – РИА Новости. Ирак привержен соглашению ОПЕК + и несмотря на финансовые и технические проблемы уже достиг "хорошей доли" выполнения своих обязательств, находится в контакте с генсеком ОПЕК и министрами стран альянса, заявил РИА Новости представитель миннефти страны Асем Джихад.

Цены на нефть перешли в среду к снижению на фоне сомнений в том, что июньское заседание ОПЕК+ состоится. По данным агентства Блумберг, Саудовская Аравия и Россия предупредили других участников альянса о том, что запланированные на начало июня переговоры о продлении рекордных сокращений добычи могут не состояться, если ряд стран, включая Ирак и Нигерию, не дадут твердых обещаний придерживаться ограничений на свои поставки.

"Ирак вновь подтверждает, что полностью придерживается соглашения о добычи нефти в рамках ОПЕК+ и верит в работу производителей нефти как единой команды для достижения цели по стабилизации рынка нефти. Ирак соблюдает соглашение, несмотря на финансовые и экономические условия, с которыми он столкнулся сейчас", - заявил Джихад.

По его словам, Ирак достиг "хорошей доли" выполнения условий сделки несмотря на "финансовые и технические проблемы, а также сложности, связанные с заключением контрактов с международными компаниями-подрядчиками". Джихад отметил, что автономный Иракский Курдистан сократит добычу на 23%.

Чиновник сообщил, что Ирак продолжает контактировать генсеком ОПЕК и министрами нефти и энергетики стран-членов для обсуждения ситуации на рынке.

По его мнению, показатели по снижению добычи нефти за май были хорошими и в своей степени повлияли на цены на черное золото.

"Мы считаем, что для влияния сделки о сокращении добычи на нефтяные рынки требуется больше времени, а поспособствует достижению цели приверженность производителей соглашению", - отметил Джихад.

По его словам, основным фактором, влияющим на нефтяные рынки, остается пандемия коронавируса. "Однако решение многих стран снять ограничения на передвижение поспособствует возобновлению активности на рынках", - сообщил чиновник.

Джихад сообщил, что на ближайшем заседании ОПЕК планируется обсудить отчеты исследовательского центра организации и эффект от снижения добычи нефти на рынки.

Он отметил, что Багдад поддерживает все соглашения, способствующие стабилизации цен на нефть.