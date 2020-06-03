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РИА Наука
2020-06-03T19:51
https://ria.ru/20200603/1572416743.html
Создан антибиотик, против которого бактерии бессильны
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РИА Новости

Создан антибиотик, против которого бактерии бессильны

18:00 03.06.2020 (обновлено: 19:51 03.06.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_CancemiСупербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_Cancemi
Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американские ученые обнаружили соединение, которое может стать уникальным препаратом нового поколения, побеждающего даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
За последние тридцать лет на рынке не появилось ни одного нового препарата, способного убивать грамотрицательные бактерии. Ключевое их отличие от грамположительных состоит в том, что грамотрицательные бактерии защищены внешним слоем, который оберегает их от большинства антибиотиков.
Ученые из Принстонского университета обнаружили соединение SCH-79797, обладающее двойным действием — оно может одновременно прокалывать стенки бактерий и разрушать фолиевую кислоту в их клетках. При этом у бактерий не вырабатывается к нему лекарственной устойчивости.
Руководитель исследования, профессор Земером Гитай (Zemer Gitai) сравнивает SCH-79797 с "отравленной стрелой" — комбинацией двух видов оружия — яда и клинка. Оружие, которое одновременно атакует изнутри и снаружи, может уничтожить даже самых сильных противников — от широко распространенной кишечной палочки Escherichia coli до могущественных стафилококка и гонококка, устойчивых ко всем известным антибиотикам.
"Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грамположительные и на грамотрицательные бактерии. Мы надеемся, что в будущем это приведет к появлению новых типов антибиотиков", — приводятся в пресс-релизе университета слова Гитая.
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Основная проблема антибиотиков заключается в том, что бактерии быстро вырабатывают к ним резистентность. Авторы отмечают, что они не наблюдали никакой выработки устойчивости к новому соединению. По их словам, это похоже на мечту — антибиотик, который эффективен против патогенов, не формирует устойчивость и при этом безопасен для людей.
"Это действительно выглядит многообещающе, поэтому мы назвали соединение "иррезистин", — говорит ученый.
Обычно разработка нового антибактериального препарата происходит следующим образом: ученые находят молекулу, способную убивать бактерии, выращивают несколько поколений микроорганизмов, наблюдая, каким образом патогены вырабатывают к ней устойчивость, а потом редактируют молекулу.
Но в данном случае ничего редактировать не пришлось, так как резистентность не вырабатывалась. Но перед авторами встала другая задача: доказать своим коллегам и экспертам, что ни один патоген действительно не может противостоять SCH-79797.
Исследователи в течение 25 дней снова и снова подвергали патогены воздействию препарата. Так как у бактерий новое поколение появляется примерно каждые 20 минут, микробы имели миллионы шансов развить резистентность, но они этого не сделали. При этом к другим антибиотикам, которые ученые использовали для сравнения, устойчивость вырабатывалась очень быстро.
Для своих опытов ученые даже получили из хранилищ Всемирной организации здравоохранения наиболее устойчивый штамм гонококка Neisseria gonorrhoeae, который входит в топ-5 самых сложных для лечения патогенов. Иррезистин победил и его.
"Гонорея представляет собой огромную проблему в плане множественной лекарственной устойчивости, — отмечает Гитай. — У человечества закончились лекарства от гонореи. То, что раньше было последней линией защиты, лекарством в случае чрезвычайной ситуации, теперь не работает".
Исследователи продемонстрировали, что иррезистин эффективно лечит мышей, инфицированных Neisseria gonorrhoeae.
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Кому батут в россии выслать? А то один уже пробатутился!
3 июня, 18:17
Artur Tsarev
1110116
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