Путин попросит разобраться с передачей сведений в МЧС о ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему придется попросить правоохранителей разобраться с информацией о своевременности передачи сведений в МЧС о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор, прослуживших без нареканий более 30 лет, получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
"Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы правоохранительные разобраться, от кого была передана (информация о ЧП — ред), куда передана, какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать, как полагается", - сказал Путин на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
По словам представителей компании, данные о происшествии были переданы в МЧС, тогда как по данным, которые получил президент от главы МЧС и главы региона, о ЧП они узнали не сразу.