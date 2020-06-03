С жителей Подмосковья не будут взыскивать пени за счетчики до 2021 года

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. До начала следующего года с жителей Московской области не будут взыскивать пени за пользование приборами учета в домах. Поверку перенесли на начало января. Подобная мера поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции, передает телеканал До начала следующего года с жителей Московской области не будут взыскивать пени за пользование приборами учета в домах. Поверку перенесли на начало января. Подобная мера поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции, передает телеканал "360"

В областном минэнерго предупредили, что недобросовестные компании могут распространять ложные сведения об обязательной поверке счетчиков до конца 2020 года.

"Бытовые приборы учета могут применяться потребителями без проведения очередной поверки вплоть до первого января, в том числе и с истекшим сроком поверки", – подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.