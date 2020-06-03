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Новости Подмосковья
2020-06-03T16:35
https://ria.ru/20200603/1572415528.html
С жителей Подмосковья не будут взыскивать пени за счетчики до 2021 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/154878/32/1548783286_0:0:2902:1632_1036x0_80_0_0_01dfd753fa9f310f1ef60056b20b7080.jpg
РИА Новости

С жителей Подмосковья не будут взыскивать пени за счетчики до 2021 года

16:35 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСчетчики воды
Счетчики воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. До начала следующего года с жителей Московской области не будут взыскивать пени за пользование приборами учета в домах. Поверку перенесли на начало января. Подобная мера поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".
В областном минэнерго предупредили, что недобросовестные компании могут распространять ложные сведения об обязательной поверке счетчиков до конца 2020 года.
"Бытовые приборы учета могут применяться потребителями без проведения очередной поверки вплоть до первого января, в том числе и с истекшим сроком поверки", – подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.
По его словам, управляющие и ресурсоснабжающие компании должны принять показания счетчиков, чтобы рассчитать оплату коммуналки. При этом до января неустойка начисляться не будет.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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