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2020-06-03T16:27
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Экс-начальника угрозыска в Шахтах заподозрили в мошенничестве
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РИА Новости

Экс-начальника угрозыска в Шахтах заподозрили в мошенничестве

16:27 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника уголовного розыска УМВД России по городу Шахты Ростовской области, подозреваемого в мошенничестве, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Шахты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в конце мая 2020 года полицейский получил от мужчины, находящегося в федеральном розыске, 80 тысяч рублей за то, чтобы его не заключали под стражу. При этом решение об избрании меры пресечения в должностные обязанности сотрудника полиции не входило.
Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, уточнили в СУСК.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области, в настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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