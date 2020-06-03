Экс-начальника угрозыска в Шахтах заподозрили в мошенничестве

По версии следствия, в конце мая 2020 года полицейский получил от мужчины, находящегося в федеральном розыске, 80 тысяч рублей за то, чтобы его не заключали под стражу. При этом решение об избрании меры пресечения в должностные обязанности сотрудника полиции не входило.